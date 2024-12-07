快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」餐飲手搖一次看

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃食安心健康永續嘉年華及食農聖誕市集活動節目和時間圖表。圖／衛生局提供
桃食安心健康永續嘉年華及食農聖誕市集活動節目和時間圖表。圖／衛生局提供

迎接2025新年，桃園衛生局與農業局策劃「桃食安心健康永續—嘉年華暨食農聖誕市集」，14、15日在藝文特區展演中心的藝文廣場舉辦，匯聚美食、教育與娛樂，適合全家大小共襄盛舉，帶來歡樂與健康。

衛生局表示，現場準備豐富的美食攤位，還有多元精彩的舞台表演，包括MOMO家族與怕胖團。活動還會加碼發放早鳥美食券，共計1萬2000張，與食農教育、食安闖關與有獎徵答等互動遊戲，讓參與者在玩樂中學習食安與健康知識；也特別為小朋友設定了嘉年華學習單挑戰活動，小朋友領取學習單，向各道館發起挑戰，包含食安與食農知識問答、食品來源及食品添加物的認識等豐富內容，挑戰成功可獲得道館徽章，集3個徽章就能兌換兩張50元的美食券，還有機會帶回豐富獎品。

衛生局表示，活動會場設定疫苗接種區，符合公費流感疫苗或新冠疫苗接種條件的民眾，攜帶健保卡即可免費接種疫苗並獲得美食券。此外，活動當日可於服務臺領取號碼牌，觀看食安溯源影片並填寫滿意度問卷，前1500名參加者將即時兌換100元紙本美食券，可於桃園數百間優質溯源餐廳使用，活動現場的食品攤位也能兌領，名額有限。

嘉年華還有iPhone 16、60吋電視、Dyson吹風機等超值摸彩品，於兩天活動的下午直播開獎，詳情可參見「桃食安心資訊平台」網站。

桃園 美食 衛生局 食安

延伸閱讀

台北公館夜市也有必比登推薦美食！ 網友大推古早味台式漢堡、紫米牛奶、雄記蔥抓餅

壽險業購地一波波…台新人壽砸53億 桃園獵地

「高雄聖誕生活節」 邀日本14市職人美食擺攤

東北季風入夜增強桃園以北溼涼 中南部溫差10度

相關新聞

桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

迎接2025新年，桃園市衛生局與農業局策劃「桃食安心健康永續—嘉年華暨食農聖誕市集」，14、15日在藝文特區展演中心的藝...

苗栗「經典流行」音樂晚會開唱 今晚「青年流行」接棒

苗栗縣山釀青春首場「經典流行」音樂晚會昨晚在苗栗市巨蛋體育館開唱，創作歌手江志豐、軍中情人方季惟、歌唱主持雙棲藝人康康等...

新竹長和公園籃球場藏危機 積水雖解決但出入口仍有長輩滑倒

新竹市長和公園籃球場時常積水，且周邊出入口土坡高低落差，造成運動長輩摔倒，今年4月市議員劉康彥和楊玲宜要求市府改善，近期...

竹市府4首長異動 網紅Z9接勞青處長

新竹市政府昨天下午發布人事異動，4局處首長搬風履新，多名局處副手與重要科室主管也跟著調整。名單中，最引人矚目的是新勞工及...

郭俊麟竹市見面會 15幸運兒獲簽名球

世界棒球12強賽中華隊好手郭俊麟，昨天回到故鄉新竹市，與球迷在市府大禮堂見面，由場地空間有限，僅開放200名民眾入場，有...

科技兼潮流 桃市府新版吉祥物亮相

桃園市政府有新吉祥物！號稱來自多重宇宙的「ㄚ桃」、「園哥」2.0版，昨由市長張善政、棒球12強中華好手林立與啦啦隊女神李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。