桃園迎新年下周桃食安心 健康永續嘉年華送好禮

迎接2025新年，桃園市衛生局與農業局策劃「桃食安心健康永續—嘉年華暨食農聖誕市集」，14、15日在藝文特區展演中心的藝文廣場舉辦，匯聚美食、教育與娛樂，適合全家大小共襄盛舉，帶來歡樂與健康。

衛生局表示，現場準備豐富的美食攤位，還有多元精彩的舞台表演，包括MOMO家族與怕胖團。活動還會加碼發放早鳥美食券，共計1萬2000張，與食農教育、食安闖關與有獎徵答等互動遊戲，讓參與者在玩樂中學習食安與健康知識；也特別為小朋友設定了嘉年華學習單挑戰活動，小朋友領取學習單，向各道館發起挑戰，包含食安與食農知識問答、食品來源及食品添加物的認識等豐富內容，挑戰成功可獲得道館徽章，集3個徽章就能兌換兩張50元的美食券，還有機會帶回豐富獎品。

衛生局表示，活動會場設定疫苗接種區，符合公費流感疫苗或新冠疫苗接種條件的民眾，攜帶健保卡即可免費接種疫苗並獲得美食券。此外，活動當日可於服務臺領取號碼牌，觀看食安溯源影片並填寫滿意度問卷，前1500名參加者將即時兌換100元紙本美食券，可於桃園數百間優質溯源餐廳使用，活動現場的食品攤位也能兌領，名額有限。

嘉年華還有iPhone 16、60吋電視、Dyson吹風機等超值摸彩品，於兩天活動的下午直播開獎，詳情可參見「桃食安心資訊平台」網站。