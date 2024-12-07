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苗栗「經典流行」音樂晚會開唱 今晚「青年流行」接棒
苗栗縣山釀青春首場「經典流行」音樂晚會昨晚在苗栗市巨蛋體育館開唱，創作歌手江志豐、軍中情人方季惟、歌唱主持雙棲藝人康康等輪番讓現場觀眾嗨翻，縣長鍾東錦感謝中油公司支持贊助；今晚在巨蛋將接續推出「青年流行」音樂晚會，縣府提醒已索票的民眾不要錯過。
縣府指出，經典流行音樂晚會邀重量級藝人歌手組合，包括軍中情人方季惟、苦海女神龍李翊君、創作歌手江志豐、金曲歌手秀蘭瑪雅、原住民創作團體北原山貓、歌唱主持雙棲歌手康康等多人演出。
江志豐演唱「失去你的夢」為晚會開場，演唱明天、牽手、七天等歌曲，軍中情人方季惟帶來悔、海鷗飛呀飛、怨蒼天變了心、想你想到夢裡頭等經典歌曲，她並走到台下與觀眾互動，讓現場氣氛帶到高潮，隨後康康也帶來恁姐仔住市內 、快樂鳥日子等歌曲。
鍾東錦致詞感謝經典歌手讓大家能有優美的音樂饗宴，他不忘藉此宣導反詐騙，強調假投資詐騙猖狂，不論接到陌生電話或網路投資廣告要求匯款，千萬不能信，如有任何問題可撥打165反詐騙專線查證，鍾東錦也
在台上演唱經典歌曲「往事只能回味」，讓老一輩聽眾彷彿回過往的年輕歲月。
縣府表示，今晚上山釀青春音樂會第2場青年流行音樂晚會將接力在巨蛋體育館開唱，邀時下年輕朋友喜愛的歌手、團體演出，包括邱軍、旺福、鄭心慈、吳汶芳、理想混蛋等演出，歡迎有索票的鄉親不要喪失權益，踴躍進場聆聽。另外，年底還有4場次音樂佳餚節活動和耶誕光廊，提供民眾同樂。
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