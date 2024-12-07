新竹長和公園籃球場藏危機 積水雖解決但出入口仍有長輩滑倒

新竹市長和公園籃球場時常積水，且周邊出入口土坡高低落差，造成運動長輩摔倒，今年4月市議員劉康彥和楊玲宜要求市府改善，近期會勘成果發現，雖積水改善，但階梯設計非常粗糙，近期仍有2位長輩滑倒。市府也表示，已要求廠商重新改善。

位於北區的長和公園1992年落成後，2019年大規模改善完工，除了保留百年老榕樹，也新設遮蔭長廊和高架樹屋等休憩點，並鋪設環繞整座公園的跑道，為小朋友打造地景式遊具。因附近有知名的外媽祖廟「長和宮」及許多小吃，是居民交流集會的好所在，其中籃球場更是許多長輩運動健身的好去處。

劉康彥指出，今年4月他和議員楊玲宜、里長楊金土針對長和公園籃球場積水、民眾穿越草坡走出小徑、邊坡裸露及土壤因雨流失等問題會勘，並要求市府改善。前幾天他與市府共同檢視改善情形，籃球場除了剷除既有PU層重新施作外，也清除球場周圍泥土，且高度低於球場，以利截水，球場上方也新種植灌木，不讓泥沙流進球場。

至於公園原有出入口不足，造成民眾習慣穿越草地進入球場或公園，草皮又因長期踩踏，致使土地裸露面積增加，只要下雨，泥土地遭沖刷，就會夾帶泥沙進入步道和球場，上述問題，市府已在民眾慣常穿越的動線新設4處混凝土階梯，並在裸露地補植植栽，不過依舊有改善空間。

劉康彥說，其中階梯設計非常粗糙，不僅高度與寬度不一、水平也未抓齊，潛藏危險，近期已有2起長輩滑倒的案例。另外，靠近愛文街這一側，也還有一塊裸露地尚未補植。

楊玲宜指出，雖暫時改善了籃球場的積水，但對於周邊出入口新設階梯仍容易造成民眾跌倒的問題，再次要求市府與施工廠商應做好施工品質與維護，重新改善階梯，同時對易落樹枝的黑板樹作修剪，避免砸傷行人。