竹市府4首長異動 網紅Z9接勞青處長

新竹市政府昨天下午發布人事異動，4局處首長搬風履新，多名局處副手與重要科室主管也跟著調整。名單中，最引人矚目的是新勞工及青年處長吳達偉，他不但具有網紅「Z9」身分，當過高虹安辦公室助理，還曾在高虹安貪汙案出庭當證人。

吳達偉發跡於「批踢踢」，曾是民眾黨黨代表，也曾被國民黨開除黨籍，過去曾在高虹安助理費貪汙案以證人身分出庭；他原在新北板橋深耕，準備再次參選，這次突接勞青處長，外界揣測是停職中的新竹市長高虹安主導。

除了吳達偉，新竹市原勞青處長林昱志調任城市行銷處長，原城市行銷處長嚴翊琦調任產業發展處處長，產業發展處長許智堡則調任行政處長。

時代力量新竹市議員林彥甫表示，這次的人事異動很明顯就是為吳達偉量身訂做，不但把幾位優秀的處長調離原有職務，異動時間還選在明年度總預算通過後不到一周，顯然非常不尊重他們為市府未來施政規畫的努力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，人事的安排是基於市政整體推動，延攬吳達偉是以其專業作為主要考量。市府將於本月9日將進行業務調整，並配合組織改造調整市政團隊，整合市府各項業務，強化服務量能。