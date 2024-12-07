科技兼潮流 桃市府新版吉祥物亮相

桃園市政府有新吉祥物！號稱來自多重宇宙的「ㄚ桃」、「園哥」2.0版，昨由市長張善政、棒球12強中華好手林立與啦啦隊女神李雅英陪同亮相，造型集科技與潮流感於一身，頗受青年歡迎。市府表示，新版與初代將分進合擊，帶給不同族群歡樂。

新版「ㄚ桃」、「園哥」造型和初代不同，但保留猴子大耳朵與粉紅水蜜桃特徵，仍具一定辨識度；替新版操刀的大禧堂創意總監莊禧善表示，全新的吉祥物各有亮點，身上眼鏡、徽章、通訊器都是遨遊宇宙與即時通訊的尖端科技設備，象徵桃園走向科技城市。

發表會上，林立稱讚新版的「ㄚ桃」、「園哥」很有質感，會想收藏公仔，送給心愛的女兒；李雅英則是與新板「ㄚ桃」、「園哥」一起熱舞，吸睛程度爆表，不少民眾高舉手機搶拍。

張善政表示，最近流行多重宇宙、元宇宙智慧科技，市府設計不同的「ㄚ桃」、「園哥」造型，希望帶給民眾耳目一新的感覺，而新版也有職棒樂天桃猿隊、職籃雲豹、領航猿的聯名球衣與公仔，相信大人小孩都會愛不釋手。

市府表示，新版「ㄚ桃」、「園哥」與初代各有特色，新版並非取代原有角色，而是象徵桃園越來越多元，新版兼具科技與潮流感，初代Q版模樣可愛，2種版本造型未來視活動年齡層對象，在不同場合與大家見面。