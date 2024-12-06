Z9吳達偉接竹市府勞青處長引質疑 邱臣遠：專業考量

國民黨新北市議會黨團顧問、網紅Z9吳達偉接任新竹市勞工及青年處處長，新竹市議員林彥甫質疑，吳達偉擔任立委高虹安助理時，曾拿錢幫忙操作網路，林批評人事異動是為吳達偉量身訂做。代理事長邱臣遠強調，延攬吳達偉是以其專業為主要考量。

新竹市政府今天下午發布人事異動，4局處首長大搬風，多名局處副手與重要科室主管也跟著調整。其中，最受矚目的包括近期改組的勞工及青年處處長一職由國民黨新北市議會黨團顧問、曾任職台灣科技業多年的網紅Z9吳達偉接任。

綽號Z9的吳達偉發跡於批踢踢，曾是民眾黨的黨代表，也曾被國民黨開除黨籍，在2022年選舉及2024年總統及立委選舉中支持藍白合，游走於藍白之間。

林彥甫指出，他對市府延攬頗具爭議性的民眾黨Z9吳達偉擔任勞青處長感到憂心，吳達偉曾任高虹安立委時期的辦公室主任，甚至鴻海創辦人郭台銘成立的永齡基金會，還月付 10 萬給他幫高虹安操作網路，可見高虹安試圖透過塞自己人持續掌控市政運作。

林彥甫認為，市府這次的人事異動很明顯就是為吳達偉量身訂做，不但把幾位優秀的處長調離原有職務，異動時間還選在明年度總預算通過後不到一周，顯然非常不尊重他們為市府未來施政規畫的努力。

林彥甫呼籲，此次異動勢必會影響到既有的計畫推動行程，代理市長邱臣遠務必做好內部協調、溝通，避免造成各項施政嚴重拖延。

邱臣遠也回應，人事安排是基於市政整體推動，延攬吳達偉是以其專業作為主要考量，吳曾任職台灣科技業多年，熟稔台灣新創產業及青年事務，盼藉由吳的加入，持續落實青年活力的施政策略，並為勞工權益福祉及健全就業環境做出貢獻。

邱臣遠表示，配合日前市議會三讀通過本市組織自治條例的修正，市府將於本月9日正式進行業務調整，並配合組織改造調整市政團隊，整合市府各項業務，強化服務量能，創建更加專業且具效率的團隊，持續提供市民朋友更周全的服務。