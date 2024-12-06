創立衣物循環時尚平台 獲聯電綠獎及百萬獎金
第9屆聯電「綠獎」頒獎典禮結果出爐，桃園市青年局輔導的社會企業加減數位有限公司（addLEss）在循環時尚領域表現亮眼，憑藉自主開發的RAAS（Recycling as a Service）平台與零廢衣循環供應鏈解決方案，榮獲「綠色創新獎」並贏得百萬獎金，展現桃園市對青年創業及永續時尚發展的支持與深耕成果。
「身為母親，我看著孩子長大，每次整理舊衣物都覺得可惜，那些衣服不該只是被遺忘或丟棄的資源。」addLEss循環時尚創辦人黃瑾茹談起創業初衷時提到，「這讓我開始思考，有沒有一種方式能讓這些閒置衣物重新煥發新生，既能延續它們的價值，也能帶來環境和經濟的雙贏」。
黃瑾茹結合多年在服飾產業的專業經驗與電商技術，創立RAAS平台，將舊衣物的回收、處理和再利用串接成一條完整的循環經濟鏈，「我們希望讓每一件衣物都有機會被珍視，找到新的歸宿。」讓時尚變得更永續，讓每個人都能參與其中，共同實現零廢的生活目標。
addLEss循環時尚曾在今年桃園社會企業創業競賽中奪冠，展現青年創業者在永續發展領域的創新實力。此次參與綠獎競賽期間，青年局全程提供輔導，協助團隊優化簡報內容，並邀請業師就商業模式、財務規畫及產業痛點等多方面提供專業建議，包括如何有效處理二手衣物庫存、增強市場競爭力以及資金規畫的實務建議，顯著提升團隊的市場競爭力與運營效率。
青年局長侯佳齡表示，青年局多年來透過創業競賽、補助計畫及創業培訓支持青年探索創新解決方案，並注重實際的陪伴與輔導。addLEss循環時尚，以創意與實踐推動永續發展，其成就不僅是桃園的驕傲，也是青年創業者勇敢實現夢想的最佳示範。
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