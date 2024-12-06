快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

聽新聞
0:00 / 0:00

歷時2年半 竹市第五公墓遷葬完成今辦普渡法會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由民政處長施淑婷代表代理市長邱臣遠擔任主祭。圖／市府提供
市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由民政處長施淑婷代表代理市長邱臣遠擔任主祭。圖／市府提供

新竹市五公墓位於南寮國小對面，不過缺乏規畫，環境雜亂引響居民生活，為改善環境並有效利用土地，市府規畫遷葬，經兩年半時間，於今年11月29日遷葬完成。為撫慰先民亡靈，市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由道長引領誦經祈福超渡亡靈，原本的公墓用地未來則會改為公園。

代理市長邱臣遠說，第五公墓為既存久遠的傳統公墓，屬未規畫既存公墓，近年南寮地區發展快速，居民人口直線上升，為改善都市環境及土地有效利用，市府辦理第五公墓遷葬作業，現已完成遷葬且用地已變更為公園用地，未來將設置公園以及公共設施等，將大幅改善環境並提升南寮地區生活品質。

民政處長施淑婷表示，第五公墓共計起掘1628座墳墓，2143具骨灰骸，現已全數妥善安置於大坪頂納骨塔，市府重視傳統民俗於辦理無主墓起掘前，要求廠商均須完成祭祀作業方可進行作業，順應風俗民情及地方需求，今特別增加辦理大型圓滿普渡法會，以撫慰先民亡靈保佑地方平安順遂。

民政處補充，第五公墓座落於南寮地區康朗段746、788、790、790-1等土地，面積約為3.9公頃，共計有1600餘座墳墓，市府於2022年5月18日公告，同年6月1日起啟動遷葬工作，歷時2年半時間，於今年11月29日完成第五公墓遷葬作業。

市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由民政處長施淑婷代表代理市長邱臣遠擔任主祭，並由道長引領誦經祈福超渡亡靈，原本的公墓用地未來則會改為公園。圖／市府提供
市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由民政處長施淑婷代表代理市長邱臣遠擔任主祭，並由道長引領誦經祈福超渡亡靈，原本的公墓用地未來則會改為公園。圖／市府提供

公墓 法會 邱臣遠

延伸閱讀

接力護台灣隊伍抵竹市 信賴之友會聲援陪走力挺

竹市慈雲路口14日施工停水10小時 東區3里9569戶受影響

竹市果菜市場流動攤販占用人行空間 市府推清道專案驅離有成效

約聘被要求簽離職單 竹市：組織調整離到職同一表單

相關新聞

創立衣物循環時尚平台 獲聯電綠獎及百萬獎金

第9屆聯電「綠獎」頒獎典禮結果出爐，桃園市青年局輔導的社會企業加減數位有限公司（addLEss）在循環時尚領域表現亮眼，...

歷時2年半 竹市第五公墓遷葬完成今辦普渡法會

新竹市五公墓位於南寮國小對面，不過缺乏規畫，環境雜亂引響居民生活，為改善環境並有效利用土地，市府規畫遷葬，經兩年半時間，...

桃市府吉祥物改版了 啦啦隊女神李雅英幫宣傳

桃園前市府時的吉祥物「ㄚ桃園哥」改版了，市長張善政今天下午參加「萌軍集結！ㄚ桃園哥的多重宇宙」活動，宣布推出吉祥物2.0...

朱淑敏接任新竹縣文化局長 上任首要工作：完成總圖

新竹縣總圖書館今年10月爆發「鐵皮屋頂」爭議引起民怨，文化局前局長章宗耀在事件過程中突然以健康因素為由退休而引發議論，新...

新竹市政府人事大地震 網紅Z9吳達偉接勞工青年處長

新竹市政府今天下午突然發布人事調動，多位局處首長異動，其中，最受注目的包括近期改組的勞工及青年處處長一職由新北市議會黨團...

大家都是不能少的靈魂角色 苗栗表揚績優關懷據點志工

苗栗縣政府上午舉辦今年績優社區照顧關懷據點、志工表揚，縣長鍾東錦頒獎表揚5個績優據點、172名績優志工，向據點夥伴、志工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。