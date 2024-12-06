歷時2年半 竹市第五公墓遷葬完成今辦普渡法會

新竹市五公墓位於南寮國小對面，不過缺乏規畫，環境雜亂引響居民生活，為改善環境並有效利用土地，市府規畫遷葬，經兩年半時間，於今年11月29日遷葬完成。為撫慰先民亡靈，市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由道長引領誦經祈福超渡亡靈，原本的公墓用地未來則會改為公園。

代理市長邱臣遠說，第五公墓為既存久遠的傳統公墓，屬未規畫既存公墓，近年南寮地區發展快速，居民人口直線上升，為改善都市環境及土地有效利用，市府辦理第五公墓遷葬作業，現已完成遷葬且用地已變更為公園用地，未來將設置公園以及公共設施等，將大幅改善環境並提升南寮地區生活品質。

民政處長施淑婷表示，第五公墓共計起掘1628座墳墓，2143具骨灰骸，現已全數妥善安置於大坪頂納骨塔，市府重視傳統民俗於辦理無主墓起掘前，要求廠商均須完成祭祀作業方可進行作業，順應風俗民情及地方需求，今特別增加辦理大型圓滿普渡法會，以撫慰先民亡靈保佑地方平安順遂。