聽新聞
0:00 / 0:00
歷時2年半 竹市第五公墓遷葬完成今辦普渡法會
新竹市五公墓位於南寮國小對面，不過缺乏規畫，環境雜亂引響居民生活，為改善環境並有效利用土地，市府規畫遷葬，經兩年半時間，於今年11月29日遷葬完成。為撫慰先民亡靈，市府今辦理第五公墓遷葬圓滿普渡法會，由道長引領誦經祈福超渡亡靈，原本的公墓用地未來則會改為公園。
代理市長邱臣遠說，第五公墓為既存久遠的傳統公墓，屬未規畫既存公墓，近年南寮地區發展快速，居民人口直線上升，為改善都市環境及土地有效利用，市府辦理第五公墓遷葬作業，現已完成遷葬且用地已變更為公園用地，未來將設置公園以及公共設施等，將大幅改善環境並提升南寮地區生活品質。
民政處長施淑婷表示，第五公墓共計起掘1628座墳墓，2143具骨灰骸，現已全數妥善安置於大坪頂納骨塔，市府重視傳統民俗於辦理無主墓起掘前，要求廠商均須完成祭祀作業方可進行作業，順應風俗民情及地方需求，今特別增加辦理大型圓滿普渡法會，以撫慰先民亡靈保佑地方平安順遂。
民政處補充，第五公墓座落於南寮地區康朗段746、788、790、790-1等土地，面積約為3.9公頃，共計有1600餘座墳墓，市府於2022年5月18日公告，同年6月1日起啟動遷葬工作，歷時2年半時間，於今年11月29日完成第五公墓遷葬作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言