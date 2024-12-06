接力護台灣隊伍抵竹市 信賴之友會聲援陪走力挺

黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，隊伍今天下午抵達新竹市，新竹市信賴台灣之友會聲援，從台鐵香山車站陪走到新竹車站，一起接力護台灣、民主薪火傳。

徒步隊伍中午12時40分許抵達台鐵竹南車站前，與新的成員會合重整後出發持續往北遊行，下午3時許抵達香山車站，由在地支持者陪走到新竹車站。

新竹市信賴台灣之友會發布新聞稿表示，黑熊民防教育協會的徒步隊伍在各地獲得聲援，新竹市人也不落人後，用實際行動聲援、陪走，一起接力護台灣、民主薪火傳。

新竹台派、青鳥行動新竹場召集人林士凱說，近日有中國學生參訪團到新竹的國立清華大學參訪，但行程不透明、不公開且具有統戰意味。

林士凱說，中國學生參訪團試圖以交流之名進行統戰操作，但「台灣就是台灣，不是中國台北」，今天有多名台派青年、清大學生一起應援徒步團，用行動表達台灣是自由民主的國家。

黑熊民防教育協會指出，「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」活動自11月30日從高雄美麗島出發，以9天時間步行接力至台北，總里程380公里，預計8日在終點站華山中央藝文公園完成「DEFENDTAIWAN」千人排字。