快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

桃市府吉祥物改版了 啦啦隊女神李雅英幫宣傳

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
職棒啦啦隊人氣隊員李雅英以「萌軍大使」 身分為新版Y桃園哥宣傳。記者鄭國樑／攝影
職棒啦啦隊人氣隊員李雅英以「萌軍大使」 身分為新版Y桃園哥宣傳。記者鄭國樑／攝影

桃園前市府時的吉祥物「ㄚ桃園哥」改版了，市長張善政今天下午參加「萌軍集結！ㄚ桃園哥的多重宇宙」活動，宣布推出吉祥物2.0版多重宇宙智慧科技的ㄚ桃園哥。市府還請來萌軍大使李雅英、U12強棒林立宣傳，同時啟用智慧1號店，展售多款樂天桃猿棒球、職籃等聯名商品。

張善政表示，最近流行多重宇宙、元宇宙智慧科技，新版的ㄚ桃園哥非常有科技感，網路也可以看見科技數位版的ㄚ桃園哥，讓人感受元宇宙不同的ㄚ桃園哥。另外，新版的ㄚ桃園哥還有和樂天桃猿棒球、雲豹職籃、領航猿職籃的聯名球衣、公仔等商品，相信大人和小朋友都會愛不釋手，多重宇宙的ㄚ桃園哥也會成為小大朋友生活上很好的陪伴。

活動在市府1樓川堂舉行，「萌軍大使」李雅英果然高人氣，會場來了許多粉絲搶拍，李雅英和兩位小朋友一起上台舞蹈，還連跳兩次，會場顯得更熱鬧。林立稱讚新版的多重宇宙「ㄚ桃園哥」很有質感很有吸引力，最想送女兒公仔造型的ㄚ桃園哥。

負責設計新版ㄚ桃園哥的大禧堂創意總監莊禧善說，全新的ㄚ桃園哥各有亮點，其中園哥加上智慧眼鏡，代表即時紀錄訊號、宇宙導航漫遊最佳夥伴，另外有「智能徽章」是隨身智慧裝備，兼具通行證與身分辨識功能，園哥也穿上「智能鞘」提升運動效能，輕鬆穿梭多重時空。

新版的Ｙ桃亮點有愛心頸環是多重宇宙通訊器，跨結界交流零距離，另有桐花頭飾結合智慧與美感，跨越次元共鳴散發親和魅力，ㄚ桃也有智能徽章和園哥一樣是隨身裝備，兼具通行證與辨識功能。

除了萌軍大使李雅英、U12強棒樂天桃猿棒球隊隊長林立，桃園台啤永豐雲豹營運長顏行書、桃園璞園領航猿籃球隊發言人陳信安與市府多位局處長、議員服務處秘書、主任、助理都參加發表會。

桃園市長張善政和團隊、啦啦對高人氣李雅英、U12強棒林立等人為新版的Y桃園哥宣傳。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政和團隊、啦啦對高人氣李雅英、U12強棒林立等人為新版的Y桃園哥宣傳。記者鄭國樑／攝影
張善政、李雅英一起體驗智慧商品店。圖／新聞處提供
張善政、李雅英一起體驗智慧商品店。圖／新聞處提供

宇宙 朋友 桃園

延伸閱讀

告別《情書》女神！54歲日本女星中山美穗驟逝 回顧純愛女神到不倫爭議的溫柔一生

啦啦隊女神快閃店見面時間曝光 李雅英：夢想成真！

韓女神整形成范冰冰怕被罵 介紹百人上診所整成一個樣

中職／啦啦隊琳妲享受「未滿30歲」曬幾近裸照 網：流鼻血了

相關新聞

桃市府吉祥物改版了 啦啦隊女神李雅英幫宣傳

桃園前市府時的吉祥物「ㄚ桃園哥」改版了，市長張善政今天下午參加「萌軍集結！ㄚ桃園哥的多重宇宙」活動，宣布推出吉祥物2.0...

朱淑敏接任新竹縣文化局長 上任首要工作：完成總圖

新竹縣總圖書館今年10月爆發「鐵皮屋頂」爭議引起民怨，文化局前局長章宗耀在事件過程中突然以健康因素為由退休而引發議論，新...

新竹市政府人事大地震 網紅Z9吳達偉接勞工青年處長

新竹市政府今天下午突然發布人事調動，多位局處首長異動，其中，最受注目的包括近期改組的勞工及青年處處長一職由新北市議會黨團...

大家都是不能少的靈魂角色 苗栗表揚績優關懷據點志工

苗栗縣政府上午舉辦今年績優社區照顧關懷據點、志工表揚，縣長鍾東錦頒獎表揚5個績優據點、172名績優志工，向據點夥伴、志工...

航空城拆遷戶蓋家園公設水電跟不上？市府：已完成

桃園航空城開發案拆遷戶已取得區段徵收後配發的土地（安置街廓），市議員徐其萬指出，部分拆遷戶反映安置街廓蓋家園需要水、電，...

後龍甘藷花生節9日起開放報名 共600組體驗焢窯樂

苗栗縣後龍鎮近年備受好評的「焢窯樂」甘藷花生節活動，預計14日下周六在新港三路附近農地登場，公所今天上午舉辦記者會宣告9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。