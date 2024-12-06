桃市府吉祥物改版了 啦啦隊女神李雅英幫宣傳

桃園前市府時的吉祥物「ㄚ桃園哥」改版了，市長張善政今天下午參加「萌軍集結！ㄚ桃園哥的多重宇宙」活動，宣布推出吉祥物2.0版多重宇宙智慧科技的ㄚ桃園哥。市府還請來萌軍大使李雅英、U12強棒林立宣傳，同時啟用智慧1號店，展售多款樂天桃猿棒球、職籃等聯名商品。

張善政表示，最近流行多重宇宙、元宇宙智慧科技，新版的ㄚ桃園哥非常有科技感，網路也可以看見科技數位版的ㄚ桃園哥，讓人感受元宇宙不同的ㄚ桃園哥。另外，新版的ㄚ桃園哥還有和樂天桃猿棒球、雲豹職籃、領航猿職籃的聯名球衣、公仔等商品，相信大人和小朋友都會愛不釋手，多重宇宙的ㄚ桃園哥也會成為小大朋友生活上很好的陪伴。

活動在市府1樓川堂舉行，「萌軍大使」李雅英果然高人氣，會場來了許多粉絲搶拍，李雅英和兩位小朋友一起上台舞蹈，還連跳兩次，會場顯得更熱鬧。林立稱讚新版的多重宇宙「ㄚ桃園哥」很有質感很有吸引力，最想送女兒公仔造型的ㄚ桃園哥。

負責設計新版ㄚ桃園哥的大禧堂創意總監莊禧善說，全新的ㄚ桃園哥各有亮點，其中園哥加上智慧眼鏡，代表即時紀錄訊號、宇宙導航漫遊最佳夥伴，另外有「智能徽章」是隨身智慧裝備，兼具通行證與身分辨識功能，園哥也穿上「智能鞘」提升運動效能，輕鬆穿梭多重時空。

新版的Ｙ桃亮點有愛心頸環是多重宇宙通訊器，跨結界交流零距離，另有桐花頭飾結合智慧與美感，跨越次元共鳴散發親和魅力，ㄚ桃也有智能徽章和園哥一樣是隨身裝備，兼具通行證與辨識功能。