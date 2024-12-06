朱淑敏接任新竹縣文化局長 上任首要工作：完成總圖

新竹縣總圖書館今年10月爆發「鐵皮屋頂」爭議引起民怨，文化局前局長章宗耀在事件過程中突然以健康因素為由退休而引發議論，新任文化局長朱淑敏今天正式接任，在文化局演奏廳宣示布達，她立即宣布上任後重要的工作就是完成新竹縣總圖書館。

章宗耀今年10月8日以健康因素為由宣布去職，不過就在他宣布前2天，新竹縣總圖就因為爆發「鐵皮屋頂美學」引來各方非議，斥資9.5億元蓋的總圖被譏諷「醜到不行」，民代更要求新竹縣府改善，但章宗耀隨即在10月16日正式退休，並由時任副局長的朱淑敏暫代局長一職。

新竹縣政府今天舉行新任文化局長就職典禮，由縣長楊文科主持布達典禮，朱淑敏正式接任局長，並在宣誓後完成就職。楊文科肯定朱淑敏在文化局耕耘20多年，具實務經驗和理想、抱負及熱忱，面對問題時善於溝通並解決問題，擁有很棒的意志力和戰鬥力。

楊文科期許朱淑敏上任後，將面對典藏作品定位、縣史館資料更新、2025年文化局成立30周年慶、縣立總圖書館及美術館新建工程、客家文化傳承等諸多挑戰，縣府將全力支持，合力打造新竹縣成為文化科技智慧城。

朱淑敏表示，上任後重要的工作就是完成新竹縣總圖書館，希望明年能為大新竹眾多的讀者服務，成為在地重要的知識寶庫，另外也將持續推進興建新美術館的規畫作業，帶給新竹縣民更美好、友善且完整的文化設施。

她指出，文化局有3館1廳，美術、表演、圖書資訊、史料文獻等業務非常繁多，在公民意識抬頭、文化資產爭議的部分，和鄉親溝通是重要的課題。