新竹市政府人事大地震 網紅Z9吳達偉接勞工青年處長

新竹市政府今天下午突然發布人事調動，多位局處首長異動，其中，最受注目的包括近期改組的勞工及青年處處長一職由新北市議會黨團顧問、曾任職台灣科技業多年，熟稔台灣新創產業及青年事務的網紅Z9吳達偉接任。

新竹市代理市長邱臣遠指出，配合日前市議會三讀通過組織自治條例的修正，市府將於本月9日起正式進行業務調整，並配合組織改造調整市政團隊，整合市府各項業務，強化服務量能。

新竹市政府表示，城市行銷處處長嚴翊琦將調任產業發展處處長、副處長呂清松調任產業發展處副處長；產業發展處處長許智堡調任行政處處長、副處長洪明仕調任民政處副處長；城市行銷處處長由勞工及青年處林昱志處長接任、副處長由市府簡任秘書謝濬鴻調任；勞工及青年處處長一職則延攬新北市議會黨團顧問，曾任職台灣科技業多年，熟稔台灣新創產業及青年事務的吳達偉接任。

此外，新增設的「長期照顧管理中心」、「青年發展中心」等兩個二級機關，將於明年1月1日正式上路運作，「公園及觀光區設施維護管理中心」則自12月9日配合組織調整一併正式運作。長期照顧管理中心主任將由現任衛生局長期照顧科科長丁冠玉調任，青年發展中心主任由現任勞工及青年處青年事務科科長陳毅璇調任，公園及觀光區設施維護管理中心主任則由城市行銷處觀光維護科科長林政億調任。

新竹市人事異動名單：