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接力護台灣抵苗栗 曾玟學加入展現守護主權意志

中央社／ 苗栗縣6日電
黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」活動，隊伍6日中午在台鐵竹南車站前會合重整後，約莫50人持續往北遊行。（中央社）
黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」活動，隊伍6日中午在台鐵竹南車站前會合重整後，約莫50人持續往北遊行。（中央社）

黑熊民防教育協會發起「Stand up as Taiwan台灣主站派、接力護台灣」，隊伍今天抵苗栗縣竹南火車站續往北行，無黨籍縣議員曾玟學加入徒步，盼以行動展現台灣主權意志。

徒步隊伍於中午12時40分許抵達台鐵竹南車站前，既有成員與新加入成員互相擊掌為彼此加油打氣，也不時揮舞「台灣主站派、接力護台灣」手旗、高喊「台灣加油」。

隊伍會合重整後約莫50餘人，從竹南站出發，持續往北遊行，預計下午至傍晚先後抵達香山車站及新竹車站；現場參與人員有家庭主婦、也有一般上班族，都以實際行動聲援、支持台灣民主。

苗栗縣議員曾玟學也加入陪走行列，他接受媒體採訪表示，台灣面對中國在國際社會中屢屢打壓，黑熊學院藉由全台接力，讓更多支持台灣的人站出來，透過徒步沿途匯聚全國防衛意志，展現積極守護家園決心。

曾玟學指出，台灣近幾年在體育活動表現成績優異，代表國力愈加強盛，以竹苗為首的科技產業發展領先地位也說明台灣在國際非常具有競爭力，「台灣有自己的主權」，希望用具體行動展現守護台灣主權意志。

家住新竹的31歲徐姓全職家庭主婦中午特地搭車到竹南與隊伍會合後再一起徒步北上，她說，抵達新竹正好可接就讀幼兒園的孩子放學，她過去參與過黑熊學院課程，喚起警覺意識，「守護台灣，民間、個人也要一起努力」。

一對竹南在地夫妻檔利用休假時間一起參與，林姓妻子說，她重感冒才剛痊癒仍堅持參加，單純想為台灣的民主盡一分力，個人能力有限，但至少要挺身而出表達決心。

來自台中的謝姓先生表示，他是從4日開始，避開上班時間，跳站式參與，「為生活打拚，也要顧台灣」，他並不畏懼中共武力威脅，反而比較憂心國內政治，「台灣人支持台灣派，國內的團結很重要」。

黑熊民防教育協會指出，這場全島接力活動自11月30日從高雄美麗島出發，以9天時間步行接力至台北，總里程380公里，預計8日在終點站－華山中央藝文公園完成「DEFEND TAIWAN」千人排字。

民防 苗栗縣 黑熊

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