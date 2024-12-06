大家都是不能少的靈魂角色 苗栗表揚績優關懷據點志工

苗栗縣政府上午舉辦今年績優社區照顧關懷據點、志工表揚，縣長鍾東錦頒獎表揚5個績優據點、172名績優志工，向據點夥伴、志工致謝，感謝大家長期付出，讓長者能就近到據點共餐、參與健康促進活動，為長輩帶來更多活力、溫暖和關懷。

縣府表示，全縣至10月底老年人口已達10萬3373人，占全縣總人口數19.39%，縣內目前已成立222個社區照顧關懷據點，志工人數達4100人，為長者提供健康促進、共餐服務、電話問安、關懷訪視及社會參與等多元化服務，每月約有6萬人次受惠。

績優據點、志工表揚上午在公館鄉漢江樓宴會館舉辦，鍾東錦親自頒獎表揚，同時恭賀後龍鎮水尾社區發展協會勇奪衛福部辦理的金點之星團體獎；許多議員、鄉鎮市長也到場，向熱心奉獻的志工致上最高敬意與謝意，會場安排青鳥合唱團、街頭藝人魔術師查尼接力表演，還有美食饗宴、視障按摩舒壓及摸彩同樂等節目。

鍾東錦表示，設置關懷據點是社會處重要業務，除現有據點，縣府將持續開拓新據點，志工夥伴扮演據點的重要靈魂角色，他們的熱情及付出讓運作更順暢，鼓勵鄉親鍛鍊健康，志工腦筋靈敏、手腳靈活，利用退休後的時光照顧家鄉長輩，未來大家一起變老後，再接受年輕一輩的照顧，會感到更快樂及滿足。