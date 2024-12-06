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航空城拆遷戶蓋家園公設水電跟不上？市府：已完成

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園航空城開發區5大管線鋪設過程預計月底可以完成。記者鄭國樑／攝影
桃園航空城開發區5大管線鋪設過程預計月底可以完成。記者鄭國樑／攝影

桃園航空城開發案拆遷戶已取得區段徵收後配發的土地（安置街廓），市議員徐其萬指出，部分拆遷戶反映安置街廓蓋家園需要水、電，部分公共設施仍未完善，甚至還有變壓器擋在家前影響施工，市府和交通部應趕快協助解決。

桃園航空城工程處表示，航空城安置街廓5大管線已完成，拆遷戶可以申請臨時水電，航空城開發區全區線纜地下化，但是亭置式變壓器在地面上，如果馬路的中央分隔島空間夠，會放在中央，不然就是放在兩個安置街廓之間的人行道，因為放在人行道，拆遷戶蓋房子會退縮，至少有3.5公尺的空間，不影響住戶進出，住戶如果覺得會影響會協助解決。

徐其萬指出，拆遷戶安置重建建築樓地板面積在250平方公尺以下，應留設汽車、機車各一輛的停車空間，航城安置街廓區位管線等公有設施已完成設置，會影響安置戶的人車出入，下周一會邀集市府大口台電、自來水公司等權責單位會勘改善。

人行道 住戶 航空城

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