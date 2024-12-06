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12強賽／郭俊麟今新竹舉辦英雄面會 有粉絲清晨就卡位

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。圖／新竹市政府提供
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。圖／新竹市政府提供

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府今天下午2時在市府大禮堂舉辦英雄見面會，因空間限制，限200名進場，有民眾早上7時就來排隊，展現出郭俊麟超高人氣。

郭俊麟為西門國小少棒隊，曾經效力於日本職棒埼玉西武獅隊、現效力於中華職棒統一獅隊的職棒球員，守備位置為投手。郭俊麟曾在2013年世界棒球經典賽前因肘傷被教練團割愛，2014年又再次因肩傷錯失國家業餘培訓隊的機會，但郭俊麟始終不放棄，最後於2014年順利入選亞運國手。

郭俊麟職棒表現亮眼，在「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍，為鼓勵郭俊麟的傑出表現，竹市府依據「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，比照亞運金牌規模，將核發30萬元的獎勵金，以彰顯對選手的支持與肯定。

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府今天下午2點在市府大禮堂舉辦英雄見面會，因空間限制，限200名進場，有民眾早上7點就來排隊，展現出郭俊麟超高人氣。記者黃羿馨／攝影
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府今天下午2點在市府大禮堂舉辦英雄見面會，因空間限制，限200名進場，有民眾早上7點就來排隊，展現出郭俊麟超高人氣。記者黃羿馨／攝影

新竹市教育處說明，感謝民眾熱烈迴響，今天英雄見面會活動將於下午1時20分於竹市府幸福廣場開始發放號碼牌，1點半開放進場，因應座位空間限制，限200名進場，每張號碼牌限1人使用，不接受代領，且每人限領一次1張。

新竹市教育處表示，新竹後站夜市一同響應郭俊麟英雄見面會活動，力挺台灣棒球勇奪冠軍，加碼提供1000張「後站夜市50元現金抵用券」，發給參與見面會的球迷，預計於擊拳會後「散場」時發放。此外，第201位之後的排隊球迷，因座位有限無法進場參與，現場發放抵用券感謝支持，每人限領一次1張，發完為止。

新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府今天下午2點在市府大禮堂舉辦英雄見面會，因空間限制，限200名進場，有民眾早上7點就來排隊，展現出郭俊麟超高人氣。記者黃羿馨／攝影
新竹市棒球選手郭俊麟於「世界棒球12強賽」中表現卓越，助中華隊擊敗日本隊贏得冠軍。新竹市政府今天下午2點在市府大禮堂舉辦英雄見面會，因空間限制，限200名進場，有民眾早上7點就來排隊，展現出郭俊麟超高人氣。記者黃羿馨／攝影

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