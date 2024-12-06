後龍甘藷花生節9日起開放報名 共600組體驗焢窯樂

苗栗縣後龍鎮近年備受好評的「焢窯樂」甘藷花生節活動，預計14日下周六在新港三路附近農地登場，公所今天上午舉辦記者會宣告9日下周一起開放報名，共有600組，每組報名費為500元，額滿為止，想體驗農趣焢窯樂的民眾不可錯過。

後龍出產的甘藷既綿密又香甜、特選的台南9號花生果粒飽滿、香味濃郁、口感酥脆，為推廣後龍鎮冬季的特色景觀、在地美食以及復興農村文化記憶，公所已連9年舉辦甘藷花生節焢窯活動，現場更有各式豐富多元的在地農特產品供民眾品嘗及採購。

後龍鎮公所表示，今年甘藷花生節活動將在下周末（14日）於後龍建興街與新港三路附近農地舉行，當天提供600組焢窯，每組可獲得一份焢窯食材，包含甘藷十斤、花生一斤、土雞一隻、雞蛋六顆、美食折價券及宣導品一份。

活動報名分為網路及現場報名，報名日期從9日(周一)上午8點半至10日(周二)下午5點。網路報名組數為250組，網路報名網址: https://forms.gle/FenzS9MJNiooTvbK9， 現場報名為350組(需親臨後龍鎮鄉公所)，共計600組，每組報名費為500元，額滿為止。

鎮長謝清輝表示，甘藷花生節活動不僅是一場親子共度的溫馨時光，也是一次學習與成長的機會，讓孩子們能夠從中體驗到農耕生活的樂趣，讓民眾對食物的來源與農村文化有更深的了解；活動當天還有精彩表演、有獎徵答、農特產攤位、社區及幼兒園演出，歡迎民眾踴躍報名，一起來後龍「攏來趣 焢窯樂」。