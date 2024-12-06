苗北耶誕光廊正式點燈啟幕 體驗不同的耶誕視覺饗宴

苗栗縣「2024年在苗北遇見文藝復興」耶誕光廊於5日晚間在竹南運動公園路口舉辦啟燈儀式，為期一個月的耶誕光廊活動，將為苗栗增添了濃濃的耶誕氣息；縣長鍾東錦正式點亮苗北耶誕燈區，融入苗栗在地觀光特色及聖誕節元素，歡迎全國的朋友們前來欣賞、體驗不同的耶誕視覺饗宴。

苗北耶誕光廊活動以「在苗北遇上文藝復興」為主題，從竹南運動公園前的公園路延伸至尚順育樂世界，規畫了15個風格各異的主題燈區，每個燈區不僅展現了文藝復興的藝術魅力，還融入苗栗在地觀光特色及聖誕節元素，打造出兼具文化深度與現代科技感的燈光秀。

今年苗北耶誕城，利用高達九米的巨型聖誕樹以藝術櫥窗與科技技術交錯打造，流光溢彩，互動設計可讓民眾的照片在指定時間出現在耶誕樹的指定螢幕上。

鍾東錦表示，隨著大矽谷推動方案，苗栗即將從農業社會走向觀光的時代，再走向科技廊帶，讓苗栗鄉親有更多就業機會，今天利用文藝復興主題來設計光廊，希望鄉親共同參與耶誕氣氛，感覺一下住在苗栗是幸福快樂的。