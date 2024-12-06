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苗北耶誕光廊正式點燈啟幕 體驗不同的耶誕視覺饗宴

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗北耶誕城利用高達九米的巨型聖誕樹以藝術櫥窗與科技技術交錯打造，其互動設計可讓民眾的照片在指定時間出現在耶誕樹的指定螢幕上。圖／苗栗縣政府提供
苗北耶誕城利用高達九米的巨型聖誕樹以藝術櫥窗與科技技術交錯打造，其互動設計可讓民眾的照片在指定時間出現在耶誕樹的指定螢幕上。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣「2024年在苗北遇見文藝復興」耶誕光廊於5日晚間在竹南運動公園路口舉辦啟燈儀式，為期一個月的耶誕光廊活動，將為苗栗增添了濃濃的耶誕氣息；縣長鍾東錦正式點亮苗北耶誕燈區，融入苗栗在地觀光特色及聖誕節元素，歡迎全國的朋友們前來欣賞、體驗不同的耶誕視覺饗宴。

苗北耶誕光廊活動以「在苗北遇上文藝復興」為主題，從竹南運動公園前的公園路延伸至尚順育樂世界，規畫了15個風格各異的主題燈區，每個燈區不僅展現了文藝復興的藝術魅力，還融入苗栗在地觀光特色及聖誕節元素，打造出兼具文化深度與現代科技感的燈光秀。

今年苗北耶誕城，利用高達九米的巨型聖誕樹以藝術櫥窗與科技技術交錯打造，流光溢彩，互動設計可讓民眾的照片在指定時間出現在耶誕樹的指定螢幕上。

鍾東錦表示，隨著大矽谷推動方案，苗栗即將從農業社會走向觀光的時代，再走向科技廊帶，讓苗栗鄉親有更多就業機會，今天利用文藝復興主題來設計光廊，希望鄉親共同參與耶誕氣氛，感覺一下住在苗栗是幸福快樂的。

苗栗耶誕光廊活動將持續下月3日，為期一個月的節慶燈會象徵著希望與團圓，邀請鄉親與遊客一同前來感受苗栗特有的溫馨氛圍與藝術魅力，在耶誕季節裡一同到苗栗留下最美的回憶。

苗北耶誕光廊活動以「在苗北遇上文藝復興」為主題，從竹南運動公園前的公園路延伸至尚順育樂世界，規畫了15個風格各異的主題燈區。圖／苗栗縣政府提供
苗北耶誕光廊活動以「在苗北遇上文藝復興」為主題，從竹南運動公園前的公園路延伸至尚順育樂世界，規畫了15個風格各異的主題燈區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「2024年在苗北遇見文藝復興」耶誕光廊於5日晚間在竹南運動公園路口舉辦啟燈儀式，為期一個月的耶誕光廊活動，將為苗栗增添了濃濃的耶誕氣息。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣「2024年在苗北遇見文藝復興」耶誕光廊於5日晚間在竹南運動公園路口舉辦啟燈儀式，為期一個月的耶誕光廊活動，將為苗栗增添了濃濃的耶誕氣息。圖／苗栗縣政府提供

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