竹市慈雲路口14日施工停水10小時 東區3里9569戶受影響

新竹市民注意！自來水公司第三區管理處配合東區光埔二期自辦市地重劃區供水工程，辦理「新設流量計及窨井」施工，12月14日中午12時至晚間10時共計10時停水施工，停水區域包括埔頂里、龍山里、新莊里，約9569戶受影響。

台灣自來水公司指出，第三區管理處辦理「新設流量計及窨井」施工，施工地點為埔頂路及慈雲路口，12月14日中午12時至晚間10時，共計10小時停水施工，如遇雨天不施工，停水區域包括埔頂里、龍山里、新莊里，請用戶請留意及提早儲水備用。

台灣自來水公司提醒，受停水影響住戶，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，若未關閉恐造成馬達空轉產生高溫，嚴重恐釀成火災、不僅如此，供水管網產生負壓吸入汙水，也會危害用水衛生安全。

此外，若建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，避免虹吸汙染發生。