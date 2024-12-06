竹市果菜市場流動攤販占用人行空間 市府推清道專案驅離有成效

新竹市果菜市場是市民採購蔬果的重要批發及零售地點，攤商及採購人潮眾多，但民主路長期存在流動攤販違規占用停車格及人行空間，今年6月15日起市府展開清道專案，透過宣導與取締驅離違規擺攤流動攤販，還給市民一個便利、安全的採購環境。

新竹市代理市長邱臣遠指出，果菜市場作為新竹地區的重要蔬果交易樞紐，過去因流動攤販占用機車停車格及人行空間，不僅造成採買民眾無法順利停車，還迫使行人和車輛爭道，形成危險的交通亂象。

邱臣遠表示，為解決此亂象，市府推動清道專案，透過持續勸導與執法驅離違規攤販，逐步釋放停車空間，讓民眾安心停車後進入市場採購蔬果。不僅有效改善交通壅塞及停車困難的問題，還提升市容整潔，促進市場攤商的營業額顯著成長，使市場重現活力，成功還給市民一個便利、安全的採購環境。

新竹市警察局表示，此次專案自6月15日展開為期1個月的宣導，7月15日起進入執法階段，持續約5個月。專案期間，已勸導並驅離多起違規擺攤案件，市場周邊道路通行逐漸恢復秩序，1999陳情案件有明顯減少。警方將持續不定期巡查，確保交通順暢。針對違規占用停車格及道路擺攤者，將依法依據道路交通管理處罰條例第82條處1200元至2400元罰鍰。