SRF電廠進駐桃科訴願攻防不止 學者籲做健康風險評估

3家SRF電廠進駐桃科工業園區再度敗部復活，國民黨立委涂權吉批經濟部二度撤銷桃市府處分，就是球員兼裁判「橫柴入灶」，是在護航財團。民進黨議員魏筠則說，市府仍有審查權把關，不要再政治操作。

桃市府官員認為，經濟部二度讓廠商訴願成功，除自證過去收回的推薦函並無法律效力，也明顯護航業者；經濟部是引發爭端的當事人，如今球員兼裁判，要地方怎能接受？

官員並說，當年3家SRF廠商入園要件，包含經濟部再生能源設備同意備案文件，但今年經濟部已預告將SRF排除「再生能源發展條例」獎勵補助項目，明顯自相矛盾。

市府官員強調，重點在當時依照桃科的土地使用管制規定，不會允許SRF入園，更不要說一次來3家，經濟部才用推薦函讓前市府配合專案入園，如今經濟部收回推薦函，就算業者聲稱會遵守排放規範，程序不正義在先，無法取得觀音人信任。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍也說，全案的入園程序正義有問題，中央、地方在訴願攻防，並未解決核心的健康風險問題，回到科學評估才是正辦。

他說，蓋燒垃圾的焚化爐要做環評，這3座同樣燒垃圾發電的SRF電廠卻走巧門而不必做，並不合理；3座SRF廠等同3座中小型焚化爐，雖然環境部新訂SRF原料及空汙排放標準，且稱加嚴、比照歐盟標準，但還是像焚化爐會排放戴奧辛、重金屬、pm2.5等空汙，民眾關心的是3座SRF廠的空汙增量效應，是否增加當地民眾的健康風險？要有科學分析。

劉銘龍認為中央或地方可出面委託公正第三方，執行健康風險評估，才能呼應守護在地民眾健康的關鍵訴求，也為能否設廠開一扇理性討論之門。

民進黨桃園市議員魏筠指出，桃市府要禁止3家廠商入園，手上尚有環保、建管、消防等審查權限把關，但捨此未用，一直在錯誤方向鑽牛角尖，淪為政治操作，無助解決設廠問題。