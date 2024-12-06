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經部再撤SRF入園禁令 民代嗆圍廠

聯合報／ 記者鄭國樑曾增勳朱冠諭陳俊智／桃園報導
經濟部前天二度撤銷桃園市政府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，桃園市長張善政（右）對經濟部作法表示遺憾，認為沒有考慮程序問題，也沒有顧到地方居民健康。記者陳俊智／攝影
經濟部前天二度撤銷桃園市政府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，桃園市長張善政（右）對經濟部作法表示遺憾，認為沒有考慮程序問題，也沒有顧到地方居民健康。記者陳俊智／攝影

經濟部前天二度撤銷桃園市政府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，再掀波瀾。桃園市長張善政昨表示遺憾，批經濟部未顧及程序正義與居民健康，地方民代也不滿經濟部蠻幹，不排除「埋鍋造飯」圍廠抗爭到底。

3家SRF業者包括臺灣立方、可寧衛已經動工，立疆用地8公頃最大，但還未申請建照。3家業者昨都說尊重經濟部訴願委員會的決議，並強調電廠啟用後，排放標準會遠低於政府規定。臺灣立方表示，將盡速向市府申請固定汙染源設置許可，也會遵守第3次環差要求，空汙排放符合歐盟標準及國內最新法規。

此案爭議多時，桃園市府以經濟部收回推薦函為由，今年3月、8月二度發函撤銷3家SRF廠進駐桃科園區入園許可，但廠商接連訴願成功，中央與地方角力未歇。

張善政昨批評經濟部沒顧到程序問題與當地居民健康，市府會堅守、站穩「捍衛市民健康與程序正義」立場，繼續研商如何完善SRF程序。桃園市法務局長賴彌鼎強調，經濟部撤回推薦函後，就已不符入園程序，經濟部卻堅稱前市府准許入園的處分是合法，前後說法矛盾，難以理解。

賴彌鼎說，市府請律師團隊研究訴願程序，也要研究經濟部近日剛修訂「再生能源發展條例」草案，已明訂再生能源發電設備排除以廢棄物發電的設備，是否影響3家業者的原承諾書內容。

此次經濟部二度撤銷市府對SRF業者的入園禁令，引起民意「炸鍋」。立委涂權吉批「經濟部從頭到尾都在演戲、說一套做一套」，他之前質詢經濟部長郭智輝，業者是否應補齊程序，郭說「應要補完程序正義」，如今經部訴願會撤銷桃市府處分，難道是在打臉郭智輝？

涂權吉強調，經濟部、環境部既然把SRF摒除再生能源之外，SRF就沒立場入園，呼籲經部懸崖勒馬，不能讓SRF廠蓋好排放空汙再來檢驗，民意將無法接受。

觀音區議員吳進昌說，此次訴願決定書內容比上次更荒謬，經濟部竟然稱，無論經濟部是否撤回原先推薦函，都不能作為桃市府裁量撤銷入園許可的依據，「這不就證明（經濟部）撤回推薦函，只是為了挽救去年沿海立委選情的政治動作」。

SRF 再生能源 廢棄物 張善政 涂權吉 郭智輝

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