曾咬死人比特犬「尖石」關了1132天 戴嘴套出籠散步

新竹縣曾經咬死人的比特犬「尖石」因攻擊性強、危險性高，收容1千多天都被關在鐵籠，近日在專業訓犬師引導下，終於能到戶外放風。縣府表示，未來會持續訓練，盼能改變「尖石」狀態，替牠尋找合適的代養對象。

比特犬「尖石」2021年因咬死逗弄牠的醉漢，被新竹縣動保所強制收容，雖未處死，但因為攻擊性強，沒有人敢牽繩遛牠，一千多天未出籠，處境如同「終生監禁」，令人不捨。

新竹縣動保所長彭正宇表示，不是不讓「尖石」出籠，而是為了確保照顧者的安全，避免再生危害。今年10月，動保所聘請訓犬師引導「尖石」習慣戴嘴套，過程「尖石」也很配合，歷經9次磨合與訓練，上個月25日終於戴著嘴套出籠散步。

「尖石」被關在鐵籠的時間總計1132天，曾接觸牠的愛狗媽媽為牠平反，強調是人類錯誤的飼養方式才導致狗咬死人的悲劇，希望牠能找到適合的領養人；不過，依現行法規，認養比特犬需要有相關飼養經驗，還要接受列管，目前尚無人提出申請。

新竹縣動保所表示，「尖石」目前住在獨立平面式犬舍，空間寬敞舒適，由於仍具攻擊性，暫由專人負責替牠戴嘴套，再出籠散步，待性格更穩定，會替牠找尋合適的代養處所終老。