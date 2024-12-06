聽新聞
0:00 / 0:00
桃園楊梅中興路 將投2千萬設人行道
桃園市楊梅區中興路位於埔心火車站前，常見上千名學生經此搭車通學，但人行道僅50公尺，其餘路段又有市場爭道，被票選為全國急需改善街道第1名，地方民團也提出改善方向，盼市府採納；桃園市養工處預計13日辦說明會，與地方交流意見。
楊梅居民表示，中興路是通往火車站的重要道路，平日有千名學生路經此地搭車，但道路車流量大，人行道僅短短50公尺，早上又有傳統市場擺攤，路幅縮減，常見人車爭道情況，十分危險。
桃園市養工處預計投入2千萬元，在不影響原有路幅寬度15公尺的情況下，施作中興、永美路口至中興、金龍二路口的人行道，但工期未定，地方認為光有改善工程不夠，應有其他配套。
針對中興路改善計畫，桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖認為，養工處應設店家卸貨車格，並提供限時免費停車，規畫斜向收費機車格，避免占用路幅與通勤族長時間占用，人行道也要確保淨寬至少2公尺，路口轉角要設行人庇護島。
該會理事王永成則說，中興路周邊巷弄應同步改善，不然違停車輛會轉移到巷弄，失去改善的用意。
養工處表示，中興路路幅有限，初步規畫會利用水溝與路肩空間新設人行道，但由於作法會造成現有停車格外移，13日會再辦說明會，與地方交流意見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言