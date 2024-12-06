桃園楊梅中興路 將投2千萬設人行道

桃園市楊梅區中興路位於埔心火車站前，常見上千名學生經此搭車通學，但人行道僅50公尺，其餘路段又有市場爭道，被票選為全國急需改善街道第1名，地方民團也提出改善方向，盼市府採納；桃園市養工處預計13日辦說明會，與地方交流意見。

楊梅居民表示，中興路是通往火車站的重要道路，平日有千名學生路經此地搭車，但道路車流量大，人行道僅短短50公尺，早上又有傳統市場擺攤，路幅縮減，常見人車爭道情況，十分危險。

桃園市養工處預計投入2千萬元，在不影響原有路幅寬度15公尺的情況下，施作中興、永美路口至中興、金龍二路口的人行道，但工期未定，地方認為光有改善工程不夠，應有其他配套。

針對中興路改善計畫，桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖認為，養工處應設店家卸貨車格，並提供限時免費停車，規畫斜向收費機車格，避免占用路幅與通勤族長時間占用，人行道也要確保淨寬至少2公尺，路口轉角要設行人庇護島。

該會理事王永成則說，中興路周邊巷弄應同步改善，不然違停車輛會轉移到巷弄，失去改善的用意。

養工處表示，中興路路幅有限，初步規畫會利用水溝與路肩空間新設人行道，但由於作法會造成現有停車格外移，13日會再辦說明會，與地方交流意見。