經濟日報2024幸福指數調查 桃園施政滿意度六都第二

經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度位列六都第二、幸福指數六都第三，另獲最佳進步獎。市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果，桃園正面臨許多重大建設的關鍵時期，包括航空城開發及捷運建設等，市府將以桃園的長遠發展為規畫目標，持續努力提升市民的幸福感。

本次調查結果，桃園施政滿意度達77.5%，在六都中僅次於台中市，排名第2；在縣市幸福指數及地方政府施政滿意度評比中雙雙奪得第5名，幸福指數從去年第12名大幅躍升至第5名，獲最佳進步獎。

政府統計數據方面，桃園在全台排名第3，特別在「就業與收入」、「人身安全」及「服務可近性」等面向表現優異；民意調查結果則位居全台第6，其中民眾對「家庭經濟」、「生活現況」及「政府作為」滿意度最高。