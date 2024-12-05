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經濟日報2024幸福指數調查 桃園施政滿意度六都第二

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度優異，市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果。圖／市府提供
經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度優異，市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果。圖／市府提供

經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度位列六都第二、幸福指數六都第三，另獲最佳進步獎。市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果，桃園正面臨許多重大建設的關鍵時期，包括航空城開發及捷運建設等，市府將以桃園的長遠發展為規畫目標，持續努力提升市民的幸福感。

本次調查結果，桃園施政滿意度達77.5%，在六都中僅次於台中市，排名第2；在縣市幸福指數及地方政府施政滿意度評比中雙雙奪得第5名，幸福指數從去年第12名大幅躍升至第5名，獲最佳進步獎。

政府統計數據方面，桃園在全台排名第3，特別在「就業與收入」、「人身安全」及「服務可近性」等面向表現優異；民意調查結果則位居全台第6，其中民眾對「家庭經濟」、「生活現況」及「政府作為」滿意度最高。

經濟日報社長劉永平表示，經濟日報主辦的2024縣市幸福指數大調查已邁入第13年，今年的民調總受訪人數達1萬5249位，是國內規模最大的幸福民調，調查方法是以經濟合作暨發展組織（OECD）的「地區福祉（Regional Well-Being）指數」為基礎，結合政府統計數據和民意調查各占一半比重來計算幸福指數，目的是希望政府在追求經濟成長的同時，也能重視民眾的幸福感受。

經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度優異，市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果。圖／市府提供
經濟日報今公布「2024年縣市幸福指數調查」，桃園施政滿意度優異，市長張善政表示，這是市府團隊努力、市議會支持及市民肯定的結果。圖／市府提供

指數 桃園

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