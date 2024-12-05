桃園市警局人事異動 調整督察、副分局長36名警官職務名單曝光
桃園市警察局今公布新一波職務調整異動，此次共調整36名重要警職職務，統一於12月9日中午12點前向新職務單位報到。
桃園市警局今公布36名人事異動名單：
1、原行政科科長葉步和調任主任秘書室警政監。
2、原督察室督察楊國祥調任行政科科長。
3、原秘書室第四序列專員楊昌祐調任督察室督察。
4、原防治科秘書詹枝松調任督察室督察。
5、原大溪分局副分局長蔡文祥秘書室秘書。
6、原中壢分局副分局長朱孝全調任防治科秘書。
7、原八德分局副分局長梁仲銘調任犯罪預防科第四序列專員。
8、原八德分局副分局長高海源調任中壢分局副分局長。
9、原楊梅分局副分局長蘇士誠調任八德分局副分局長。
10、原龍潭分局副分局長陳國煌調任八德分局副分局長。
11、原交通警察大隊副大隊長蔡志明調任龍潭分局副分局長。
12、原保安警察大隊副大隊長葉盛義調任大溪分局副分局長。
13、原桃園分局偵查隊隊長陳志維調任楊梅分局副分局長。
14、原大園分局交通組組長黃胤福調任交警大隊副大隊長。
15、原楊梅分局行政組組長劉邦誠調任保安警察大隊副大隊長。
16、原平鎮分局偵查隊隊長吳惍楊調任大園分局交通組組長。
17、原大園分局防治組組長邱弘達調任大園分局保安民防組組長。
18、原大園分局保安民防組組長陳燈皓調任大園分局防治組組長。
19、原刑事警察大隊偵查第一隊隊長陳志鵬，調任桃園分局偵查隊隊長。
20、原刑警大隊偵查第八隊隊長盧俊源調任平鎮分局偵查隊隊長。
21、原刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長柯志賢調任刑警大隊偵查第一隊隊長。
22、原刑警大隊預防組專員蘇宸鋒調任刑警大隊偵查第八隊隊長。
23、原刑警大隊偵查組專員許閎傑調任刑警大隊科技犯罪偵查隊隊長，並兼任數位科技戰情中心主任。
24、原保防科警務正林祺笙調任楊梅分局行政組組長。
25、原保安科警務正蕭國光調任公共關係室警務正。
26、原婦幼警察隊偵防組第七序列警務員游家凱調任保防科警務正。
27、原大園分局埔心派出所第七序列警務員兼所長傅錫華調任保安科警務正。
28、原公共關係室警務正蕭尉哲調任刑警大隊專員。
29、原刑警局偵查第一大隊偵查正吳啟榮調任刑警大隊專員。
30、原大園分局督察組第七序列警務員唐義鈞調任大園分局埔心派出所第七序列警務員兼所長。
31、原八德分局行政組第八序列警務員林君智調任八德分局第七序列警務員。
32、原保警大隊行政組第八序列警務員邱啟晉調任保警大隊第七序列警務員。
33、原桃園分局督察組巡官張詠晴調任犯罪預防科第八序列警務員。
34、原桃園分局防治組巡官洪婉君調任婦幼警察隊第八序列警務員。
35、原大溪分局行政組巡官林芳宜，調任八德分局第八序列警務員。
36、原中壢分局中壢派出所巡官兼副所長賴柏仁調任大園分局第八序列警務員。
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