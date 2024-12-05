東眼山國家森林園區施工 遊客中心今起暫停服務

桃園市復興區東眼山國家森林遊樂區遊客中心今天起進行遊客中心設施及改善工程，農業部林業及自然保育署新竹分署表示，東眼山國家森林遊樂區施工期間，原遊客中心將暫停服務，一旁景觀步道入口設置臨時遊客中心，提供園區諮詢、商品販售等服務。

新竹分署表示，東眼山國家森林遊樂區以豐富生態資源、杉木林海及多樣步道系統，走上海拔1212公尺山頂，可一覽桃園到大臺北的景緻，吸引許多遊客旅遊，該分署為提升遊客服務品質，推動遊客中心改善工程，讓遊客更舒適享受森林浴。