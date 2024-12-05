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竹縣咬死人比特犬「尖石」出籠 正找尋合適代養處所終養

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
比特犬「尖石」經過訓練後，已經能夠套上嘴套出籠放風，不過所方評估牠仍有攻擊性，需要由專人負責放風。圖／竹縣府提供
比特犬「尖石」經過訓練後，已經能夠套上嘴套出籠放風，不過所方評估牠仍有攻擊性，需要由專人負責放風。圖／竹縣府提供

因曾咬死人而遭收容的比特犬「尖石」，在歷經一千多天的鐵籠生活後，在訓犬師訓練下，終於首次踏出牢籠重見陽光，出籠放風的那刻讓牠對外面的世界已感到陌生，不過新竹縣動保所也希望藉持續訓練，能夠改變「尖石」的狀態，替牠找尋合適代養過接下來的「狗生」。

比特犬「尖石」因2021年意外咬死逗弄牠的醉漢，遭新竹縣動保所強制收容，雖未處死，但也遭判「終身監禁」無法出籠，期間志工不停替牠奔走，不希望尖石就生活在悶熱潮濕的鐵籠中「等死」，但仍因有安全疑慮，長達一千多天被動保所拒絕讓牠放風，期間牠都只能生活在僅僅3平方公尺的狹窄鐵籠中，就連洗澡吃飯排泄都只能在籠內解決，一步都無法踏出鐵籠。

新竹縣動保所長彭正宇指出，動保所並非不願讓尖石出籠，而是為了確保在安全的條件下，才能放牠放風，因此今年10月就曾召開專家會議，依專家意見制定「尖石」的管理計畫，藉由正向思維藝術訓犬師訓練，一步步讓尖石習慣戴上嘴套，才有機會能出籠放風。

幸好尖石在訓練過程中十分配合，因此歷經9次訓犬師耐心教導後，尖石終於在11月25日順利由訓犬師戴上嘴套出籠散步，這是從牠被關籠後歷經1132個日子，第一次有機會踏出鐵籠散步、享受陽光照在身上的感覺。

曾接觸尖石的愛狗媽媽就說，尖石並不是一隻壞狗狗，而是當初人類錯誤的飼養方式，才會發生咬死人的悲劇，希望尖石未來也能夠重新從人類身上找回愛、被適合的人領養。

不過依目前現行法規，尖石仍無法被一般民眾認養，要認養的飼主必須有相關飼養比特犬的經驗，且要接受列管，加上尖石從收容以來並沒有現行比特犬飼主願意代養，因此新竹縣動保所希望藉由訓練，穩定尖石的性格，替牠找尋合適的代養處所終老。

新竹縣動保所表示，目前尖石居住獨立平面式犬舍，空間寬敞舒適，未來將持續由訓犬師負責訓練，輔導牠更能適應戴嘴套出籠散步的模式，由於訓犬師及所方評估牠仍具攻擊性，為確保人員及其他犬隻安全，仍暫時必須由專人負責將牠戴嘴套出籠散步。

比特犬「尖石」經過訓練後，已經能夠套上嘴套出籠放風，不過所方評估牠仍有攻擊性，需要由專人負責放風。圖／竹縣府提供
比特犬「尖石」經過訓練後，已經能夠套上嘴套出籠放風，不過所方評估牠仍有攻擊性，需要由專人負責放風。圖／竹縣府提供

新竹 比特犬 認養

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