竹市府要求簽離職單 近百名約聘人員憂「被離職」求助

新竹市政府城市行銷處有約聘人員求助，今天突然接獲通知要他們轉單位，不但事先沒有預告，還直接叫他們先簽離職單，大家擔心「被離職」，約有近百名約聘人員都不敢簽。新竹市人事處也說明，到、離職簡化於同一表單，權益不會受影響。

約聘人員指出，今天突然接獲長官通知，要他們從城銷處轉換單位到工務處，還直接叫他們先簽離職單再轉入，因為擔心簽了市府翻臉不認人，真的「被離職」，約有近百名約聘人員都不敢簽，追問之下對方也是都推給人事室，稱是正常程序。

約聘人員認為十分不合理，正常程序也要一個月前公告，且簽了離職單後，年資和特休假也要重算，今天長官在群組發訊息要大家先簽離職單再走後面程序，但也沒有重新簽約的合約或聘書，只口頭說「無縫接軌別擔心」，認為市府根本就是欺負基層。

約聘人員說，就算是外面的企業，突然終止合約或是要員工離職也需要走正常流程，更何況是公家單位，且他們這批約聘僱人員已服務多年，並未犯下大錯，約聘人員大多家中經濟不佳，未來簽了離職單被視為自願離職，也沒有錢請律師討公道，盼市府能給出合理的交代。

新竹市人事處表示，市府組織修編的規畫與執行，歷經多次開會與協商，皆有充分溝通。此次因應業務調整單位所做的移撥流程，到職、離職簡化於同一表單，屬組織修編的正常程序，同仁原本年資及休假權益皆不受影響，請同仁放心。