桃園中興路將花2千萬設人行道 人本團體提5訴求

桃園市楊梅區中興路位於埔心火車站前，鄰近治平高中、瑞埔國小，路上又是市場，堪稱行人地獄。「內政部國土管理署」今年舉辦「全民參與街道改善平台」票選活動第一名，桃園市政府獲2000萬元，將改善550公尺人行道。

桃園市人本交通推動協會也提出5大訴求，希望市府採納並盡速施作。桃園市養護工程處回應，12月13日將舉行第3次說明會，持續跟地方溝通，來確認施作方向。

養工處說，這次預計改善永美路至金龍二路約550公尺施作人行道，初步規畫於水溝及路肩新設人行道，並將現有車格外移，盡量在不影響原有15公尺路寬情況下改善，經費約2000萬元，12月13日將再舉行說明會，了解地方意見，確定工期將待確認。

在地居民表示，中興路上白天有早市，平時又有千名學生上下課時往來火車站，有人行道的地方僅有短短的50公尺，其餘路段需要人車爭道，而路上車流量又大，真的相當危險。

桃園市人本交通推動協會理事長黃宥霖說，如今因步行空間非常不堪，多數的違規車輛，直接佔用人行道，騎樓也未整平，因此提出4大訴求，增設店家卸貨車格，並提供限時段內免費停車；規畫斜向收費機車格，避免通勤族長時間占用； 確保人行道淨寬達到2公尺以上；路口轉角的行人庇護島，絕不能因施工或預算限制而縮水。

協會常務理事王永成則說，除上述4點外，目前僅規畫改善中興路，但路上的巷子也應同步改善，增設綠鋪人行道，不然這些違停車輛會轉移到巷子，中興路的人行道就會變成閹割式、跛腳的設計，無法有效發揮其應有的功能。