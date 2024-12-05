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台61線房裡交流道增南入北出匝道 獲有條件通過

中央社／ 苗栗縣5日電

台61線苗栗縣通霄、苑裡區間僅有3處「南出北入」匝道，經苗栗縣府爭取6年，「房裡交流道改善（新增南入北出匝道）工程可行性研究」終獲交通部公路局有條件審議通過。

台61線房裡交流道目前僅北上匯入南下匯出功能，地方民眾抱怨只做「半套」，苗栗縣政府自前縣長徐耀昌任內透過立委陳超明向中央爭取改善，補足「南入北出」升級為完整交流道，並於107年起辦理可行性研究。

苗栗縣政府今天發布新聞稿指出，交通部公路局昨天召開審議大會，對房裡交流道改善工程可行性研究決議有條件通過，縣府後續將依審查委員意見修正報告書內容後，盡速陳報至公路局，持續報請交通部正式核定。

苗栗縣長鍾東錦表示，為解決台61線於134K至121K長達14公里區間僅設置南出北入匝道，招致苑裡市區往返台61線可及性不足窘境，歷經6年鍥而不捨努力爭取，終獲有條件審議通過好消息。

鍾東錦指出，改善工程預定於縣道140線以南（台61線131K）增設「南入、北出」匝道，與既有房裡130K「南出、北入匝道」構成完整交流道，未來完工後，可完善苗栗苑裡、台中大甲交界居民交通路網，並打造縣道140線與台1、國3、台中幼獅產業園區聯外重要道路，強化海線周邊醫療資源救難便捷通道。

縣府表示，將依審查意見，對匝道新增用地在台中市大甲區部分與台中市政府研商，確保用地取得作業無虞；另針對台61線至苑南陸橋路段應完成雙向4車道拓寬，以滿足匝道完工後縣道140線車流增加需求，目前第一期苑裡交流道至苑南陸橋路段預計於明年動工，第二期台61線至苑南陸橋路段將另向公路局提案爭取工程評估經費事宜。

交通部 鍾東錦

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