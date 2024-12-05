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苗栗史上最大耶誕節系列活動 苗北、苗南PK

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，竹南公園周邊規畫15個主題燈區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，竹南公園周邊規畫15個主題燈區。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣史上最盛大的耶誕節系列活動，苗北、苗南地區分別在竹南運動公園及縣府行政區登場，除了演唱會外，燈區將點燈到明年1月3日，還有市集等活動，縣長鍾東錦歡迎鄉親參與盛會。

鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，安排藝人EROS、李吳兄弟，及LED燈光演出，炒熱現場氣氛，音樂佳餚耶誕城12月5日至明年1月3日在竹南運動公園，辦理4場音樂會，另規畫互動燈區和文創市集。

其中，12月21日至24日晚間，依序規畫「哈客耶誕慶」、「台嗨！耶誕夜」、「原音樂翻耶誕城」，及「共下耶誕YA！」4場演唱會，歌手美秀集團、高爾軒、王ADEN、許富凱、青虫、羅時豐、邱軍、以莉高露等人表演；12月21、22日白天現場還有帶動唱跳、DIY耶誕飾品，傍晚5點耶誕派對遊街等，大人小孩同樂。

此外，苗北藝文中心、頭份市尚順廣場並有光雕，竹南運動公園周邊設計耶誕彩燈魔法球、奇幻星光花園等15個主題燈區，每天晚上5點亮到10天，市集則有美食、文創及手工藝等。

至於「2024苗南耶誕系列活動」11月2日點燈，包括好客燈區、太空火箭燈區、泡泡燈區及築夢聖誕燈區4大耶誕燈區，也將點燈到明年1月3日，12月7日、14日晚上5點半分別辦理苗栗耶誕愛洋溢志工音樂夜、志工親子夜，12月20日下午5點至晚上9點半苗栗市耶誕音樂會。

苗栗市公所規畫12月6日、7日配合縣府山釀音樂會，在巨蛋西大門廣場前，13日、20日、21日、28日在市民廣場右側府前路，14日在縣府路，每天晚上5點半至9點都有攤販或胖卡市集。

苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，竹南公園周邊規畫15個主題燈區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，竹南公園周邊規畫15個主題燈區。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，安排藝人EROS、李吳兄弟（圖）表演，炒熱現場氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，安排藝人EROS、李吳兄弟（圖）表演，炒熱現場氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，安排藝人EROS（圖）、李吳兄弟表演，炒熱現場氣氛。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦等人今天在縣府啟動「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，安排藝人EROS（圖）、李吳兄弟表演，炒熱現場氣氛。記者范榮達／攝影

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