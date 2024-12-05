經濟部撤桃市府對SRF的處分 業者：排放符合高標盼溝通

經濟部訴願委員會再撤銷桃園市政府收回3家固體再生燃料（SRF）發電廠入桃園科技工業園區的許可處分，3家業者都表示尊重委員會的決議，並強調未來電廠完工啟用，排放標準遠低於政府的規定更環保，更能維護民眾健康，盼市府能以理性和務實的態度共同探討環保與地方發展議題。

3家業者包括臺灣立方、可寧衛已經動工，立疆用地8公頃最大但還未申請建照。據了解，可寧衛仍按期程施工，希望明年下半年可以商轉，業者強調排放標準絕對低於政府現行和未來新修訂的法規，希望大家能理性看待，臺灣立太重申一定達到歐盟的排放標準。

立疆表示要等政府相關政策及法規修訂塵埃落定，才會評估申請建照的時機，並希望政府能在企業。民眾之間做好協助溝通的角色，不是把企業直接推到民眾前面。業者舉例過去新竹市焚化爐中央興建後交給地方營運，就遭遇民眾、民意代表反對，環保局出面溝通取得接手的共識，如今創造每年數億元的收入，還可以處理竹科事業廢棄物，焚化爐和海岸自行車道成了景點。

臺灣立方能源表示尊重經濟部訴願委員會的決議，也感謝各界對此案的關注，臺灣立方一向依據中央及桃園市的相關法規要求辦理所有申請，確保每一個環節符合法律規範，並無任何違法或不當的行為。

臺灣立方重申高度重視環境影響。臺灣立方再生能源電廠是桃園科技工業區開發變更計畫中，唯一經過環評差異分析，並被評估對環境影響極輕微的項目，期盼中央主管機關與桃園市政府能以理性和務實的態度共同探討環保與地方發展議題，創造多贏的局面。

臺灣立方說明，基於專案進展需求，將盡速向市府提出固定汙染源設置許可的申請，確保申請內容及執行計畫符合法規要求，也在符合法規的基礎上推進建設，特別是在遵守第3次環差要求並符合歐盟標準及國內最新法規的前提下，致力於協助提升桃園市的環保產業水準，為地方經濟和產業發展做出貢獻

對於向桃市府申請國賠被駁回，臺灣立方能源指出，形成國賠請求的主要原因並非在廠商，而是在政府機關於行使公權力時，是否因故意或過失造成不法侵害。此次申請國賠，是基於過去經驗所產生的具體損害的主張，期盼此次訴願的結果能讓相關爭議回歸正軌，避免造成更大的損失。

臺灣立方表示始終秉持理性溝通的態度，希望能在法律規範與公平原則的基礎上，解決爭議並推動專案順利進行。

對議員不排除發動圍廠一事，臺灣立方能源重申，對於地方民意代表及各界的意見，一向採取尊重與理性溝通的態度。在投資及設廠的過程，已多次與地方各方溝通，並致力於解釋再生能源電廠對環境影響的透明資訊，包括在桃園科技工業區開發變更計畫環評中的科學數據與評估結果。可以理解地方民眾及民意代表可能對電廠設立有不同的觀點，臺灣立方願意持續保持開放態度，透過對話消弭疑慮，並展現我們對於環保及地方發展的承諾。