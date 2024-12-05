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竹市金牌國手郭俊麟英雄見面會 後站夜市加碼贈抵用券

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹後站夜市一同響應郭俊麟英雄見面會活動，力挺台灣棒球勇奪冠軍，加碼提供1000張「後站夜市50元現金抵用券」，發給參與見面會的球迷。圖/市府提供
新竹後站夜市一同響應郭俊麟英雄見面會活動，力挺台灣棒球勇奪冠軍，加碼提供1000張「後站夜市50元現金抵用券」，發給參與見面會的球迷。圖/市府提供

新竹市府慶祝竹市選手郭俊麟於2024世界12強棒球賽榮獲世界冠軍，將於12月6日下午2點於竹市府大禮堂舉辦「英雄見面會」，新竹後站夜市也一同力挺台灣棒球勇奪冠軍，加碼提供1000張後站夜市50元現金抵用券發給參與見面會的球迷，每人限領一次1張，發完為止。

教育處說明，感謝民眾熱烈迴響，此次英雄見面會活動當日下午1點20分將於竹市府幸福廣場開始發放號碼牌，1點半開放進場，因應座位空間限制，限200名進場，每張號碼牌限1人使用，不接受代領，且每人限領一次1張。

另外，請入場球迷依座位分配圖入座，會場內請勿飲食。為確保每位球迷權益，見面會恕不開放合照及簽名，邀請各位用擊拳，傳遞力挺台灣英雄的熱情。

教育處補充，新竹後站夜市一同響應郭俊麟英雄見面會活動，力挺台灣棒球勇奪冠軍，加碼提供1000張「後站夜市50元現金抵用券」，發給參與見面會的球迷，預計於擊拳會後「散場」時發放。此外，第201位之後的排隊球迷，因座位有限無法進場參與，現場發放抵用券感謝支持，每人限領一次1張，發完為止。

台灣英雄 夜市 新竹

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