唐吉訶德桃園店開幕 張善政逛完直誇「滿滿日本味」

日本知名商場唐吉訶德進駐桃園統領廣場，今天開幕，多項全台獨家及搶先販售商品亮相，桃園市長張善政參觀時也忍不住多看幾眼，直說店內滿滿日本味，能逛一整天都不出來，唐吉訶德社長福田貴史也希望桃園店帶給大家開心的購物體驗。

唐吉訶德在台開第6間店，社長福田貴史親自來台督軍，今天開幕典禮特地用台語「大家好」問安，引現場民眾驚呼與掌聲。福田貴史表示，很榮幸在台第6間店能進駐桃園，而桃園店也有很多特色，例如日本特色食品與人氣商品，希望能帶給大家很多新體驗。

張善政表示，稍微熟悉日本的朋友都知道唐吉訶德在日本紅到什麼程度，而唐吉訶德若干年前開始拓展國際，今天是桃園第1家、全台第6家店開幕，店內滿滿的日本味，桃園的哈日族有福了，在這邊逛一整天都不想出來，裡面有非常多日本特色商品，不用特地飛到日本去就能買到，而玲瑯滿目的商品和優惠，相信也能滿足非哈日族需求。

唐吉訶德桃園店雖然選在非假日開幕，仍吸引上百民眾排隊朝聖，上午10時30分開幕，人潮迅速湧入店內，有人衝著吉伊卡哇、三麗鷗和熊抱哥等人氣商品而來，也有人是為了高檔食材的超低優惠排隊。

統領表示，即日起至8日止，日本和牛前胸肉買一送一只要399元（每天限量10份），日本福岡甘王草莓499元（限量200盒），另有多種全台獨家或全台搶先販售商品。