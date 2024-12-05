竹縣比特犬「尖石」咬死人 監禁3年可戴口罩出籠

新竹縣動保所今天指出，3年前收容咬傷飼主友人致死的比特犬「尖石」，牠因具攻擊性近3年來安置凶惡犬籠中，經訓犬師訓練半年後可適應戴口罩，能出籠散步。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇告訴中央社記者，比特犬「尖石」2021年10月間因咬傷飼主友人致死而遭收容，但在法規下無法被民眾認領養，也無現行比特犬飼主願意代養，近3年來一直安置在凶惡犬籠中。

彭正宇指出，為讓「尖石」可適應戴上口罩出籠散步，尋求專業訓犬師協助改善，經超過半年訓練後，改變「尖石」的行為，牠已能適應戴口罩出籠散步，獲足夠活動空間。

他表示，目前「尖石」居住獨立平面式犬舍，空間寬敞舒適，未來將持續由訓犬師負責訓練，輔導更能適應戴口罩出籠散步的模式。

彭正宇指出，訓犬師及所方評估「尖石」仍具攻擊性，為確保人員及其他犬隻安全，將由專人負責將「尖石」戴口罩出籠散步，並持續找尋合適的代養處所終養。