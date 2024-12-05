快訊

瓊瑤在中國：90年代的青春愛情，到迷因吐槽表情包

9歲男童參加路跑遭撞命喪輪下 告別式前肇事駕駛道歉信曝光

竹縣比特犬「尖石」咬死人 監禁3年可戴口罩出籠

中央社／ 新竹縣5日電
3年前收容咬傷飼主友人致死的比特犬「尖石」，牠因具攻擊性近3年來安置凶惡犬籠中，經訓犬師訓練半年後可適應戴口罩，能出籠散步。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影
3年前收容咬傷飼主友人致死的比特犬「尖石」，牠因具攻擊性近3年來安置凶惡犬籠中，經訓犬師訓練半年後可適應戴口罩，能出籠散步。聯合報系資料照／記者胡蓬生攝影

新竹縣動保所今天指出，3年前收容咬傷飼主友人致死的比特犬「尖石」，牠因具攻擊性近3年來安置凶惡犬籠中，經訓犬師訓練半年後可適應戴口罩，能出籠散步。

新竹縣動物保護防疫所長彭正宇告訴中央社記者，比特犬「尖石」2021年10月間因咬傷飼主友人致死而遭收容，但在法規下無法被民眾認領養，也無現行比特犬飼主願意代養，近3年來一直安置在凶惡犬籠中。

彭正宇指出，為讓「尖石」可適應戴上口罩出籠散步，尋求專業訓犬師協助改善，經超過半年訓練後，改變「尖石」的行為，牠已能適應戴口罩出籠散步，獲足夠活動空間。

他表示，目前「尖石」居住獨立平面式犬舍，空間寬敞舒適，未來將持續由訓犬師負責訓練，輔導更能適應戴口罩出籠散步的模式。

彭正宇指出，訓犬師及所方評估「尖石」仍具攻擊性，為確保人員及其他犬隻安全，將由專人負責將「尖石」戴口罩出籠散步，並持續找尋合適的代養處所終養。

新竹 比特犬

延伸閱讀

竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域 12日停水11小時

12強賽／總教練曾豪駒與投手王志煊 獲竹縣表揚頒30萬元獎勵金

比特犬攻擊社區犬隻致死 竹縣動保所將罰飼主

發現獸醫師是自己小主人！比特犬瞬間懵了往回跑「本汪該去討摸摸嗎？」

相關新聞

苗栗史上最大耶誕節系列活動 苗北、苗南PK

苗栗縣史上最盛大的耶誕節系列活動，苗北、苗南地區分別在竹南運動公園及縣府行政區登場，除了演唱會外，燈區將點燈到明年1月3...

經濟部撤桃市府對SRF的處分 業者：排放符合高標盼溝通

經濟部訴願委員會再撤銷桃園市政府收回3家固體再生燃料（SRF）發電廠入桃園科技工業園區的許可處分，3家業者都表示尊重委員...

竹市金牌國手郭俊麟英雄見面會 後站夜市加碼贈抵用券

新竹市府慶祝竹市選手郭俊麟於2024世界12強棒球賽榮獲世界冠軍，將於12月6日下午2點於竹市府大禮堂舉辦「英雄見面會」...

唐吉訶德桃園店開幕 張善政逛完直誇「滿滿日本味」

日本知名商場唐吉訶德進駐桃園統領廣場，今天開幕，多項全台獨家及搶先販售商品亮相，桃園市長張善政參觀時也忍不住多看幾眼，直...

竹縣比特犬「尖石」咬死人 監禁3年可戴口罩出籠

新竹縣動保所今天指出，3年前收容咬傷飼主友人致死的比特犬「尖石」，牠因具攻擊性近3年來安置凶惡犬籠中，經訓犬師訓練半年後...

竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域 12日停水11小時

台灣自來水公司今天表示，配合竹科管理局辦理管線遷移作業，竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域將於12日上午9時至晚間8時共停水11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。