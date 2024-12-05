竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域 12日停水11小時

台灣自來水公司今天表示，配合竹科管理局辦理管線遷移作業，竹縣寶山鄉、峨眉鄉部分區域將於12日上午9時至晚間8時共停水11小時，影響1597戶，民眾可多留意並提前儲水備用。

台灣自來水公司第三區管理處透過文字指出，新竹給水廠配合竹科管理局辦理新竹科學園區寶山基地第二期台積電廠擴建管線遷移作業，寶山鄉、峨眉鄉部分區域從12月12日上午9時至晚間8時共停水11小時。

停水區域包含寶山鄉的三峰一路至三路、三峰路一段至二段、三油一路至二路、二油路，以及五仙路一段至二段、大坪一路、大雅一街至三街等路段。

還有寶山交流道聯絡道、寶峰一路、寶峰路、峰城一路、峰城路、嵩翠一路、嵩翠路、新峰路、新湖路二段至四段、洽水路、湳坑路一段、竹園路、竹安一路至三路、通學路、雙園一街至二街、雙園路一段至二段、雙龍路等；以及峨眉鄉的富興村、石井村。

台灣自來水公司提醒，水壓降低期間應關閉抽水機電源、慎防火警，若未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫導致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

另外，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間應將總表前制水閥關閉，避免可能虹吸污染發生。