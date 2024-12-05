爭設苗栗科學實驗中學…鍾東錦：不是找國科會麻煩 是你們讓我們很麻煩

科學園區實驗中學最近引發話題，苗栗縣正積極爭取新設，縣長鍾東錦今天直言不是要找國家科學及技術委員會的麻煩，而是科學園區外溢效應增添了苗栗的麻煩，苗栗才會急著蓋學校。

苗栗縣長鍾東錦率團到大陸參訪6天5夜，今天第一天上班日，上午10點半「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」的第一場記者會，念茲在茲苗栗科實中設立案，表示大矽谷計畫在即，因應竹南、銅鑼科學園區等需求，竹南科實中已改名苗栗科實中爭取。

鍾東錦指出，竹南、頭份部分學校飽和，因此會急著要蓋校舍，第一個就是因為新竹市、竹北市的房價太高，因此在新竹科學園區上班的年輕人，外溢到頭份竹南買房子；第2點竹南科、銅鑼科人口聚集，年輕人都住在頭份、竹南，因為房價恰當，及生活考量。

科學園區外溢效應發酵，把原來學校的小孩子往外擠，造成苗栗很大的困擾，每年國中生開學時，都是很頭痛的問題，他告訴國科會「不要以為是苗栗縣政府找麻煩，而是你們讓我們很麻煩」，苗栗科實中現在也找到預定校地，就在大同高中的對面。

鍾東錦說，一些高中的老師可能質疑為什麼要設這麼多學校，認為把原有的改善就好，但改善時間來不及，苗栗縣人口雖然沒有增加，可是人口一直往竹南、頭份聚集，房價貴了，也會自然外溢。

他指出，大矽谷基地規畫在竹南、頭份、後龍，苗中地區要去上班也不是很遠，而且國道1號頭份交流道改善計畫、造橋交流道開好，交通是更便捷，九宮格的路網發展觀光也是沒有問題，不用擔心苗南、苗北發展會失衡。