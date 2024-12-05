桃市府邀飯店餐廳展示春節圍爐年菜、伴手禮 鼓勵民眾訂購

下月底就是春節連假，桃園市經發局今天上午在市府1樓舉辦「品年菜迎新春 暖心圍爐慶團圓」，邀請多家飯店、餐廳及量販店業者端出經典年菜與精美伴手禮，鼓勵民眾多訂購在地年菜與商品。

現場也提醒民眾別忘了消費單張發票滿300元，就可以參加桃園購物節登錄發票抽千萬現金及百萬名車。

經發局長張誠表示，桃園擁有豐富的美食文化，從經典年菜到熱門伴手禮應有盡有，滿足不同家庭的年節需求，今天的宣傳活動包括古華花園飯店的「美饌佳餚福滿桌」，8道豪華年菜一應俱全；尊爵天際大飯店推出天際五福拼盤、魚翅佛跳牆、松露野蔬無錫排。

桃園喜來登酒店有豪華年菜外帶有精緻5人量、豪華10人量都送保溫袋。5人量年菜優惠8888元，有禧粵樓迎春聚寶盆（爐烤櫻桃鴨、脆皮燒腩磚、欖菜四季豆、五味鮑魚、紹興醉草蝦）、元貝海皇三鮮富貴圓啼、瑤柱長年燉鳥雞、海膽醬焗烤龍蝦、甘露清蒸龍虎斑、蒲燒鯛魚糯米飯，10人量1萬8888元，有八珍慢燉佛跳牆、海膽醬焗烤龍蝦、黑松露碧綠炒雙鮮、甘露清蒸龍虎斑等多樣年菜，明年1月13日前預訂可享95折優惠。

福容大飯店桃園店推出黃金蟲草海底椰燉雞湯，特選烏骨雞加入多種中藥材燉煮，滿滿都是食材精華；和逸飯店桃園館「2025 和迎新春 逸慶豐年」外帶年菜，在家就能享用飯店星級美饌。星上星港式飲茶推出過年餐桌必備的脆皮燒肉及港式蘿蔔糕，其中脆皮燒肉獲今年桃園競賽亞軍及最佳人氣獎，不用飛香港就能吃到正宗港味。

現場還有桃園知名伴手禮品牌三陽食品的人氣素食零嘴，原味素蹄筋等休閒零食，兼具美味與健康；統領廣場也展示多款年節禮盒，甜點、啤酒、拉麵禮盒，樂福帶來年節禮盒及人氣小零食，另推薦「家速配APP」，讓消費者不出門也能輕鬆備妥年貨，享受快速宅配服務。

新年少不了除舊布新，今天也有清淨海生技推出年度暢銷小蘇打潔淨系列、環保廚房、浴廁清潔劑、檸檬泡泡2+2禮盒等多款環保清潔用品，成分純淨自然，輕鬆去除惱人髒汙，現場還邀桃園大廟景福宮，為新的一年祈求平安順遂。