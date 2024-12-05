爭取6年 台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案有條件通過

台61線在苗栗縣通苑地區長達14公里區間，僅設置3處南出、北入半套交流道，造成南下不方便，地方爭取6年苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府期待完工建構更完善的交通網。

通苑地區鄰近台中生活圈，但台61西濱快速公路14公里區間，僅設有3處南出北入匝道，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌，及立委陳超明等地方爭取在苑裡、台中交界房裡交流道，新增南入、北出匝道工程案，公路局昨天交流道審議大會獲得有條件通過，縣府今天宣布好消息。

縣長鍾東錦表示，台61房裡完整交流道案，縣府2018年辦理可行性研究，經充分評估後，預定縣道140線以南（台61里程131公里）增設南入、北出匝道，與既有房裡130公里南出、北入匝道，構成完整交流道，完工後可完善苑裡、台中市大甲交界居民交通路網，打造縣道140線與台1、國3、台中幼獅產業園區聯外重要道路，並強化海線周邊醫療資源便捷通道。

縣府指出，公路局交流道昨天審議決議有條件通過，縣府將依審查意見修正報告，並針對匝道新增用地在台中市大甲區部分，同步啟動與台中市政府研商，確保用地取得作業無虞。