快訊

香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「不舒服」 曝2年前女兒曾獻唱給劉家昌

一旦用餐結束就需妥善儲存 專家揭剩菜可以在冰箱裡保存多久

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

爭取6年 台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案有條件通過

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台61線在苗栗縣苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府搭配140縣道拓寬計畫，建構更完善的交通網。圖／苗栗縣政府提供
台61線在苗栗縣苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府搭配140縣道拓寬計畫，建構更完善的交通網。圖／苗栗縣政府提供

台61線在苗栗縣通苑地區長達14公里區間，僅設置3處南出、北入半套交流道，造成南下不方便，地方爭取6年苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府期待完工建構更完善的交通網。

通苑地區鄰近台中生活圈，但台61西濱快速公路14公里區間，僅設有3處南出北入匝道，苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌，及立委陳超明等地方爭取在苑裡、台中交界房裡交流道，新增南入、北出匝道工程案，公路局昨天交流道審議大會獲得有條件通過，縣府今天宣布好消息。

縣長鍾東錦表示，台61房裡完整交流道案，縣府2018年辦理可行性研究，經充分評估後，預定縣道140線以南（台61里程131公里）增設南入、北出匝道，與既有房裡130公里南出、北入匝道，構成完整交流道，完工後可完善苑裡、台中市大甲交界居民交通路網，打造縣道140線與台1、國3、台中幼獅產業園區聯外重要道路，並強化海線周邊醫療資源便捷通道。

縣府指出，公路局交流道昨天審議決議有條件通過，縣府將依審查意見修正報告，並針對匝道新增用地在台中市大甲區部分，同步啟動與台中市政府研商，確保用地取得作業無虞。

縣府針對台61線至苑南陸橋路段140線應完成雙向4車道拓寬，以滿足匝道完工後車流增加需求，目前第一期苑裡交流道至苑南陸橋路段，預計於明年動工，第二期台61線至苑南陸橋路段，將另向公路局提案爭取工程評估經費事宜。

台61線在苗栗縣苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府搭配140縣道拓寬計畫，建構更完善的交通網。圖／苗栗縣政府提供
台61線在苗栗縣苑裡鎮房裡完整交流道案，公路局昨天審議有條件通過，縣府搭配140縣道拓寬計畫，建構更完善的交通網。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣 鍾東錦

延伸閱讀

赴中國交流訪台商 苗栗縣長鍾東錦：汲取經驗行銷苗栗

苗栗縣政府大陸參訪6天5夜交流 鍾東錦：創造雙贏

苗栗縣明年元月交通工程處掛牌 舊局更名員額不變 鍾東錦有苦衷

率團赴上海江蘇參訪6天 苗栗縣長鍾東錦盼深化交流

相關新聞

爭設苗栗科學實驗中學…鍾東錦：不是找國科會麻煩 是你們讓我們很麻煩

科學園區實驗中學最近引發話題，苗栗縣正積極爭取新設，縣長鍾東錦今天直言不是要找國家科學及技術委員會的麻煩，而是科學園區外...

桃市府邀飯店餐廳展示春節圍爐年菜、伴手禮 鼓勵民眾訂購

下月底就是春節連假，桃園市經發局今天上午在市府1樓舉辦「品年菜迎新春 暖心圍爐慶團圓」，邀請多家飯店、餐廳及量販店業者端...

爭取6年 台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案有條件通過

台61線在苗栗縣通苑地區長達14公里區間，僅設置3處南出、北入半套交流道，造成南下不方便，地方爭取6年苑裡鎮房裡完整交流...

影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

經濟部經濟部訴願委員會2度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分；桃園市長今張善政今受訪表示，市府會...

SRF入園禁令又被撤 桃市法務局長：搞不懂經濟部邏輯

經濟部訴願委員會昨日第二度撤銷桃市府對3家SRF廠的禁止入園處分，桃園市法務局長賴彌鼎今受訪時表示，經濟部撤回推薦函後，...

經濟部再撤桃市府禁SRF電廠入桃科 議員：不排除圍廠

經濟部訴願委員會昨天再撤銷桃園市政府針對3家固體再生燃料（SRF）發電廠禁入桃園科技工業園區的處分，市政府批經濟部角色混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。