影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

經濟部經濟部訴願委員會2度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分；桃園市長今張善政今受訪表示，市府會堅守「捍衛市民健康與程序正義」立場，繼續研商，看怎麼樣把SRF的程序做得更完整。

台灣立方、可寧衛、立疆等3家業者申請在桃園科技園區設SRF廠起先被桃市府駁回，後來透過經濟部協調，由經濟部寫推薦函，市府才放行過關，但地方居民憂用廢棄物製成的再生燃料會危害健康，反對聲浪今年逐漸高漲，甚至衍生總統立委選舉時的政治攻防。

後來，經濟部發文撤銷推薦函，市府以經濟部撤回推薦函為由，二度取消3家業者入園資格，但業者提訴願，經濟部2度撤銷市府處分。

張善政說，市府對經濟部的做法非常遺憾，沒有顧到程序的問題，也沒有顧到當地居民的健康，就這部分，市府會站穩立場。