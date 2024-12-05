快訊

西方電影製片傳奇！經典浪漫文藝片的推手故事

月銷售破50萬輛 比亞迪為何要引爆價格戰？

中國仇日情結、教育差異 旅中日籍員工想回家卻回不了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政（右）對經濟部作法表示遺憾，認為經濟部沒有考慮程序問題，也沒有顧到地方居民健康。記者陳俊智／攝影
桃園市長張善政（右）對經濟部作法表示遺憾，認為經濟部沒有考慮程序問題，也沒有顧到地方居民健康。記者陳俊智／攝影

經濟部經濟部訴願委員會2度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分；桃園市長今張善政今受訪表示，市府會堅守「捍衛市民健康與程序正義」立場，繼續研商，看怎麼樣把SRF的程序做得更完整。

台灣立方、可寧衛、立疆等3家業者申請在桃園科技園區設SRF廠起先被桃市府駁回，後來透過經濟部協調，由經濟部寫推薦函，市府才放行過關，但地方居民憂用廢棄物製成的再生燃料會危害健康，反對聲浪今年逐漸高漲，甚至衍生總統立委選舉時的政治攻防。

後來，經濟部發文撤銷推薦函，市府以經濟部撤回推薦函為由，二度取消3家業者入園資格，但業者提訴願，經濟部2度撤銷市府處分。

張善政說，市府對經濟部的做法非常遺憾，沒有顧到程序的問題，也沒有顧到當地居民的健康，就這部分，市府會站穩立場。

SRF 張善政 桃園 經濟部

延伸閱讀

桃市龍潭國中獲Google示範學校認證 創北北桃國中第一

桃園新民停車場砍掉重練 2026年興建2大樓將成新地標

桃園114年度總預算三讀通過 張善政感謝議會給彈性

12強賽／逾百球迷爭睹英雄風采 張善政宣布：林昱珉也要來了

相關新聞

影／SRF爭議延燒！張善政遺憾經濟部沒有考慮2重點

經濟部經濟部訴願委員會2度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分；桃園市長今張善政今受訪表示，市府會...

經濟部再撤桃市府禁SRF電廠入桃科 議員：不排除圍廠

經濟部訴願委員會昨天再撤銷桃園市政府針對3家固體再生燃料（SRF）發電廠禁入桃園科技工業園區的處分，市政府批經濟部角色混...

SRF入園禁令又被撤 桃市法務局長：搞不懂經濟部邏輯

經濟部訴願委員會昨日第二度撤銷桃市府對3家SRF廠的禁止入園處分，桃園市法務局長賴彌鼎今受訪時表示，經濟部撤回推薦函後，...

桃園新民停車場都更 打造站前新地標

位處桃園火車站站前商圈的新民停車場為海砂屋，市府今年中拆除，明年將作為平面停車場。針對未來該地如何活化，市長張善政昨宣布...

去化7萬噸農業廢棄物 苗規畫設資源循環中心

苗栗縣一年大約產生430公噸廢棄農膜，及7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生棄置及露天燃燒亂象，縣府規畫BOT設立農...

桃市府三家SRF入園禁令 又被撤銷

經濟部訴願委員會昨決議二度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對經濟部訴願會的撤銷處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。