經濟部再撤桃市府禁SRF電廠入桃科 議員：不排除圍廠

經濟部訴願委員會昨天再撤銷桃園市政府針對3家固體再生燃料（SRF）發電廠禁入桃園科技工業園區的處分，市政府批經濟部角色混亂不顧地方民眾健康，決定再請法律團隊研議維護程序正義，並保障民眾健康。

桃科位在觀音區，在地國民黨議員吳進昌批「執政黨中央不演了，直接出賣最挺民進黨的觀音、新屋沿海民眾的健康」，經濟部持續蠻幹，再次護航美商台灣立方、可寧衞、立疆等三家燃燒SRF垃圾發電廠。

吳進昌指出，經濟部再次駁回桃園市政府撤銷3家SRF垃圾發電廠的入園許可行政命令，讓3家燃燒垃圾發電廠再度敗部復活，立委涂權吉、市議員吳進昌和地方鄉親絕對抗爭到底。這次的訴願決定書內容更是荒謬，經濟部竟然說，無論經濟部有沒有撤回原先推薦函，都不能做為桃園市政府裁量撤銷入園許可的依據，「那這樣不就證明（經濟部）撤回推薦函只是為了挽救去年沿海立委選情的政治動作」，經濟部到現在總算不演了，每一個動作都是在欺騙善良的觀音、新屋沿海鄉親。

吳進昌強調經濟部是官逼民反，觀音鄉親要捍衛呼吸權、拒絕用肺發電，不排除將對台灣立方及可寧衛二家已動工廠商發起埋鍋造飯圍廠抗爭到底，同時把要出賣觀音的政黨、政客、貪官汙吏及奸商通通滾出觀音。

地方上指出，三家SRF發電廠是在前市府團隊卸任前，與經濟部聯手用專案入園的方式特許進桃科設廠，張善政市府團隊上任後，觀音區因為原兩位民進黨議員全落選，新當選的議員國民黨籍吳進昌、無黨籍許更生發現三家電廠進桃科一事，前市府完全沒在地方開說明會「保密到家」，就憑著和經濟部開兩次會，三家業者就取得進入桃科設廠的許可，鄉親被蒙在鼓裡，一直到換道執政大家才知道有這件事，而且其中一家電廠是鄭文燦卸任前一兩天，才取得入園許可。

三家電廠以專案進桃科設廠，專案的依據為先前會議中決議，經濟部發推薦函為許可的要件之一，經濟部後來因為地方紛爭和立委選舉等因素，表示撤回推薦函，並強調推薦函不具法律約束力，這讓桃園市政府認為三家電廠專案入園許可的要件推薦函既然已經以不存在，今年3月就據此加上其他法律見解，撤銷三家電廠的入園許可，不過經濟部6月召開訴願委員會，議撤銷桃園市政府對業者的處分，市政府8月反擊，再依據法律見解和實況撤銷入園許可，之後業著除了再向經濟部訴願，臺灣立方也對桃園市政府提出上百億的國賠，昨天經濟部訴願委員會再撤銷桃園市政府的處分。

市政府表示，經濟部訴願委員會這一次撤銷市府的處分主要的依據為行政程序法117條，還有法務部在99年的一個解釋令，大意為業者在申請入園的當時除非行政機關違法許可，否則不能因為後來的改變（經濟部收回推薦函）而撤銷業者入園的許可，訴願委員會這樣的解釋不就等於以後政府施政如果發現有問題有缺失，不能改正嗎？很諷刺；另外桃園市政府已經發給臺灣立方的拒絕國賠理由函。