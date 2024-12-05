聽新聞
0:00 / 0:00

桃市府三家SRF入園禁令 又被撤銷

聯合報／ 記者陳儷方朱冠諭／連線報導

經濟部訴願委員會昨決議二度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對經濟部訴願會的撤銷處分表示尊重。桃市府批經濟部角色混亂，未站在地方居民健康立場深表遺憾。

桃市府還說，將與法律團隊繼續研商後續行動，堅守程序正義，也捍衛地方民眾健康。此外，也會視「再生能源發展條例」修法、SRF空汙排放標準與SRF再利用管理辦法修正結果把關。

桃市府3月以經濟部已收回推薦函為由，認為台灣立方、可寧衛、立疆等3家SRF廠專案入園程序已不完備，撤銷進駐桃園科技工業園區入園許可，但廠商提出訴願，經濟部訴願會6月撤銷桃市府處分，但桃市府8月再發函撤銷3家廠商入園許可，3廠商又提起訴願。

產發署表示，經濟部訴願會為獨立機制，共11位委員，除2名政府代表，其餘皆由外部法律專家學者組成，尊重法律專家一致決定，為解決爭議，也將請當事業者遵守環境部日前預告加嚴的SRF環保規定，業者已承諾，同時，經濟部也尊重桃市府本於職權，就建築、消防、環保等許可的審查權限。

SRF業者禁止入園處分兩度遭撤銷，市府表示，3家業者不符桃科園區進駐產業類別規定，若無經濟部推薦，桃園市府自始就不會受理審查，廠商自然無從入園。經濟部身為上級機關，為求脫身，竟將具有約束力的「行政指導」抽換概念為政策表述，是最壞示範。

桃市府說，此次撤銷決定書中竟稱，「不論本部是否有原處分機關所稱收回109年12月31日推薦函之情形，其既非屬原處分機關作成110年3月29日入園同意函之裁量基礎事實」，代表經濟部認為112年11月9日、12月4日，及113年1月18日3次發函桃市府收回推薦函並無效力，以今日的經濟部否決當時的經濟部，證明當時3次發函收回推薦函，僅為呼應特定人士要求而做的假動作。

SRF 桃園

延伸閱讀

禁SRF入園處分又被撤銷 桃市府批：經濟部否定昨日自己

桃市府禁3家SRF業者入園處分 二度遭經濟部訴願會撤銷

能源高峰論壇／經部次長連錦漳：能源轉型 注入新動能

12強棒球賽奪冠 桃市府28日辦桃猿英雄見面會

相關新聞

桃園新民停車場都更 打造站前新地標

位處桃園火車站站前商圈的新民停車場為海砂屋，市府今年中拆除，明年將作為平面停車場。針對未來該地如何活化，市長張善政昨宣布...

去化7萬噸農業廢棄物 苗規畫設資源循環中心

苗栗縣一年大約產生430公噸廢棄農膜，及7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生棄置及露天燃燒亂象，縣府規畫BOT設立農...

桃市府三家SRF入園禁令 又被撤銷

經濟部訴願委員會昨決議二度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對經濟部訴願會的撤銷處...

桃園大溪最塞武嶺橋路口變3線道 機車停等標線不足惹議

桃園市大溪區台3線武嶺橋西端路口複雜，去年易肇事路段全區排名第一，今年公路局北區養護工程分局復興工務段進行該路口整體改善...

桃園新屋社福路轉彎處又逢水利溝釀禍 相關單位千萬元改善

桃園市新屋區社子里上社福路，今年初47歲黃姓男子行經8公尺寬的轉彎路段時，不慎未注意前方路況，跌落一旁水利溝，導致黃男車...

桃園市探索北橫大龍門旅遊 抽百萬油電車好康延至明年3／2

桃園市政府觀旅局鼓勵「探索北橫X大龍門」觀光廊帶旅遊，舉辦探索北橫-離你最近的芬多精仙境抽獎，最大獎131萬油電車一輛，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。