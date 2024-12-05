桃市府三家SRF入園禁令 又被撤銷

經濟部訴願委員會昨決議二度撤銷桃園市府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對經濟部訴願會的撤銷處分表示尊重。桃市府批經濟部角色混亂，未站在地方居民健康立場深表遺憾。

桃市府還說，將與法律團隊繼續研商後續行動，堅守程序正義，也捍衛地方民眾健康。此外，也會視「再生能源發展條例」修法、SRF空汙排放標準與SRF再利用管理辦法修正結果把關。

桃市府3月以經濟部已收回推薦函為由，認為台灣立方、可寧衛、立疆等3家SRF廠專案入園程序已不完備，撤銷進駐桃園科技工業園區入園許可，但廠商提出訴願，經濟部訴願會6月撤銷桃市府處分，但桃市府8月再發函撤銷3家廠商入園許可，3廠商又提起訴願。

產發署表示，經濟部訴願會為獨立機制，共11位委員，除2名政府代表，其餘皆由外部法律專家學者組成，尊重法律專家一致決定，為解決爭議，也將請當事業者遵守環境部日前預告加嚴的SRF環保規定，業者已承諾，同時，經濟部也尊重桃市府本於職權，就建築、消防、環保等許可的審查權限。

SRF業者禁止入園處分兩度遭撤銷，市府表示，3家業者不符桃科園區進駐產業類別規定，若無經濟部推薦，桃園市府自始就不會受理審查，廠商自然無從入園。經濟部身為上級機關，為求脫身，竟將具有約束力的「行政指導」抽換概念為政策表述，是最壞示範。

桃市府說，此次撤銷決定書中竟稱，「不論本部是否有原處分機關所稱收回109年12月31日推薦函之情形，其既非屬原處分機關作成110年3月29日入園同意函之裁量基礎事實」，代表經濟部認為112年11月9日、12月4日，及113年1月18日3次發函桃市府收回推薦函並無效力，以今日的經濟部否決當時的經濟部，證明當時3次發函收回推薦函，僅為呼應特定人士要求而做的假動作。