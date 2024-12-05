去化7萬噸農業廢棄物 苗規畫設資源循環中心

苗栗縣一年大約產生430公噸廢棄農膜，及7萬噸果樹枝葉、稻稈等農業剩餘資源，衍生棄置及露天燃燒亂象，縣府規畫BOT設立農業剩餘資源循環中心，解決去化問題，12月將舉辦2場公聽會。縣府預估如果順利，將優先處理廢棄農膜，明年底運轉。

農膜主要使用在栽種草莓、西瓜等作物，盛產草莓的大湖鄉一年產生300噸廢棄農膜，是各鄉鎮市最多。大湖鄉長黃惠琴年年都要傷腦筋去化問題，目前免費交運廠商處理，如果將來要收費，恐怕引發怨言，向縣府反映希望解決。

為此，苗縣府決定規畫BOT設立農業剩餘資源循環中心，進行廢棄農膜破碎、清洗、乾燥後包裝出貨，提供塑膠廠商再加工，清洗後的水回收再利用；農業剩餘資源破碎後擠壓造粒，製成燃料棒出售。BOT案有一家廠商申請，經縣府審查通過可行性評估。

苗栗縣農業剩餘資源循環中心預定地在苗栗市與後龍鎮交界、苗29線樹木銀行旁的縣有一般農業區農牧用地1.44公頃；6日下午1點在苗栗市文聖里社區活動中心、9日下午2點在後龍鎮龍坑里社區活動中心各辦公聽會。

縣府指出，如果推動順利，預計明年3月完成與民間機構簽約，第1期興建廠房及設置處理廢棄農膜產線設備，明年底營轉；第2期建置處理果樹枝葉及稻稈等農業剩餘資源等設備，2027年底完成，送交相關廢棄物至中心初步規畫不收費，但仍待BOT簽約後確認。