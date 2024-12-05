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桃園新民停車場都更 打造站前新地標

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園新民停車場拆除中，市府將透過公辦都更，興建2棟大樓。圖／桃市府提供
桃園新民停車場拆除中，市府將透過公辦都更，興建2棟大樓。圖／桃市府提供

位處桃園火車站站前商圈的新民停車場為海砂屋，市府今年中拆除，明年將作為平面停車場。針對未來該地如何活化，市長張善政昨宣布將透過公辦都更方式興建2棟大樓，投資金額38.43億元，預計本月公告招商，明年簽約、開工，目標打造站前新地標。

新民立體停車場使用逾40年，大樓內部圖書館是許多學子的記憶，長青學苑更是一課難求，但因建物老舊有安全疑慮，去年9月封館、今年中拆除，目前周邊架起圍籬。

張善政昨天在市政會議表示，新民停車場因被鑑定為海砂屋，加上地處火車站前精華地段，市府決定透過公辦都更方式新建2棟大樓。初步規畫，其中1棟市府分回大樓的1樓至3樓為商業空間，引進文創及在地品牌進駐；4樓恢復原有的圖書館分館及長青學苑功能，5樓以上則為辦公空間。

「這兩棟量體龐大的建築完工後，將成為桃園車站的全新地標，」張善政說，新民停車場都更案是市府「大車站計畫」的重要指標，該計畫目標為全面更新桃園及中壢車站周邊區域，由於新民停車場位處黃金地段，對招商前景相當樂觀。

都發局指出，新民停車場公辦都更為市府推動舊城再生的指標計畫，屆時將由市府分回一棟地上16樓及都更實施者分回一棟20樓大樓，正陸續完成公辦都更評估作業及鄰地整合作業等程序。

停車場 火車站 都更

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