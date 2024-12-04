桃市府禁3家SRF業者入園處分 二度遭經濟部訴願會撤銷

經濟部訴願委員會4日開會，決議二度撤銷桃園市政府對3家固體再生燃料（SRF）業者的禁止入園處分，經濟部產發署對於經濟部訴願會做出的撤銷處分表示尊重。球再度踢回給桃園市政府。

桃園市政府今年3月以經濟部已收回推薦函為由，認為台灣立方、可寧衛、立疆等3家SRF廠專案入園程序已不完備，因此撤銷進駐桃園科技工業園區的入園許可，但廠商提出訴願，經濟部訴願會6月撤銷桃市府處分，但桃園市政府8月8日再度發函撤銷這3家廠商的入園許可，3家廠商再度提起訴願，12月4日桃市府的撤銷3家業者入園的處分，又再度被經濟部訴願會撤銷。

產發署表示，經濟部訴願會為獨立機制，多數委員為外部法律專家學者，尊重法律專家的一致決定，為解決爭議，產發署也將請當事業者遵守環境部日前預告加嚴的SRF環保規定，業者也已承諾將遵守加嚴後的規範，同時，經濟部也尊重桃市府本於職權，就建築、消防、環保等許可的審查權限。

產發署表示，環境部近期已預告SRF空污排放標準與SRF再利用管理辦法修正草案，就料源、製程設備、產品品質、流向管制全面加嚴管理，要求鉛、鎘、汞與戴奧辛的空氣污染排放皆需比照歐盟現行法令規定，部分項目也較歐盟法規更為嚴格，目前台灣立方與可寧衛已公開承諾，將符合加嚴後環保要求。產發署強調，他們的立場是推動SRF、實踐循環經濟的同時，也能兼顧保護環境。

產發署表示，經濟部訴願審議委員會共有11位委員，除2名政府代表外，其餘委員皆由外部法律專家學者組成，訴願決定書則是由法律專家討論後，作出一致性的決議，桃園市政府未來除了可依照環境部加嚴標準要求業者外，也尊重桃市府在業者設廠過程中，所涉建築、消防、環保等許可的審查權。