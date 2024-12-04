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桃園大溪最塞武嶺橋路口變3線道 機車停等標線不足惹議

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區武嶺橋西端路口改善工程完工，改設分向限制線交通桿，原先2線道增設為3線道。記者曾增勳／攝影
大溪區武嶺橋西端路口改善工程完工，改設分向限制線交通桿，原先2線道增設為3線道。記者曾增勳／攝影

桃園市大溪區台3線武嶺橋西端路口複雜，去年易肇事路段全區排名第一，今年公路局北區養護工程分局復興工務段進行該路口整體改善工程最近完工、今天表示，該路口分隔島拆除後增設分向限制線交通桿，增加路幅，原先2線道增設為3線道，重新標誌標線後，降低車故發生。

大溪區武嶺橋是進出大溪老城區主要聯外道路，武領橋西端路口交通複雜，造成上下班尖峰及假日車多塞車，復興工務段在武嶺橋西端路口改善工程施工後，市警局交通大隊表示，因應路口施工，交大已將路口分隔島設置的速測照相桿系統拆除，後續將視路口完工後重新評估，是否設置測速照相系統科技執法

復興工務段長洪一民表示，短期改善方案將武嶺橋西端路口處、長約70公尺分隔島打掉，增加一個路幅，將原來2車道增加1車道，變成3車道，設置分向限制線交通桿做雙向區隔，並重新畫設標誌、標線，增加路口儲車空間，避免停等紅燈後方車輛回堵，目前改善工程完成，後續將觀察車流狀況滾動檢討。

市議員李柏坊表示，之前武嶺橋設置科技執法，警方開出很多罰單引起民怨，科技執法因路口施工暫停，如今復興工務段完成3線車道改善，仍有很多用路人不知道，造成路口仍有堵車，復興工務段應多宣導，建議在月眉山觀音寺前增設立面告示牌、地上亦應在路口前增設標示，提醒用路人遵循車道指引標示行駛，避免塞車或事故。

市議員陳治文表示，武嶺橋西端台3線與大鶯路、台4線下坡、三元一街、瑞安路等交織路口相當複雜，復興工務段改善西端路口只是其中一個環節，增設3線道後，民眾陳情路口未畫設機車停等區，往三元一街、瑞安路非常危險，觀察車流仍堵在三元一街及瑞安路口，交通效果和意義都不大，她要求復興工務段應再檢視思考如何全盤改善該路口交通問題。

武嶺 科技執法 車道

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