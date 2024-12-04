桃園新屋社福路轉彎處又逢水利溝釀禍 相關單位千萬元改善

桃園市新屋區社子里上社福路，今年初47歲黃姓男子行經8公尺寬的轉彎路段時，不慎未注意前方路況，跌落一旁水利溝，導致黃男車禍身亡，地方建議改善避免悲劇再發生。桃園市養工處已增加護欄及反光設施，並將道路刨鋪更新3公里、彎道高程調整及新增護欄60公尺，改善總經費為1660萬元整。桃園市交通局回應，將完成輔2牌面加以提醒行車注意即將進入彎道區域。

市議員陳睿生表示，該路段轉彎幅度接近90度，夜晚視線較差，導致事故頻傳，今年初47歲的黃姓男子，晚間10時許騎乘身心障礙者用特製車，行經該路段，卻因風大加上視線不佳，導致過彎時未注意現場路況，不慎跌入一旁水利溝，直至隔天才遭家人發現，送醫後仍回天乏術。

陳睿生說，不是只有車禍社福路為通往社子國小的往來道路之一，許多家長接送學生也都行經該路段，過去卻無任何的護欄或是警示指標，加上一旁水利溝深度也至少有1公尺以上，任何人經過都相當危險，真的需要好好改善，才能避免同樣憾事一再發生。

桃園市交通局回應，先前經會勘，結論為請養工處於該轉彎處橫向高程調整並路面刨鋪、側溝明渠旁增設護欄及反光設施。另外，為了提醒用路人彎道資訊，交通局將將於近期完成輔二牌面，加以提醒行車注意即將進入彎道區域。