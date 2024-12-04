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桃園市探索北橫大龍門旅遊 抽百萬油電車好康延至明年3／2
桃園市政府觀旅局鼓勵「探索北橫X大龍門」觀光廊帶旅遊，舉辦探索北橫-離你最近的芬多精仙境抽獎，最大獎131萬油電車一輛，局長周柏吟今天說，為擴大遊客參與，連同油電車大獎，該局加碼提供國外機票及大型液晶電視等獎項，活動延至明年3月2日截止，歡迎民眾來北橫及大龍門景點遊遊抽大獎A好康。
復興區北橫旅遊帶串聯大（溪）龍（潭）門（石門）觀光廊帶的自然資源豐富，有美景與芬多精，還有溫泉與冷泉，喜歡戶外踏青、登山健行或是泡湯遊客，春夏秋冬都值得造訪旅遊、賞景體驗。
市政府風景區管理處長廖育儀表示，為推廣北橫、大龍門觀光旅遊廊帶，今年下半年推出「探索北橫」離你最近的芬多精仙境抽獎活動，鼓勵各地遊客到北橫、大龍門觀光廊帶旅遊，就有機會抽大獎，包括最大獎價值131萬的中華汽車油電車1輛及各種獎品豐富。
今年下半年颱風頻傳影響民眾遊程，收到許多民眾詢問，觀旅局決定將旅遊抽獎活動延至明年（2025年）3月2日截止，只要到北橫、大龍門景點或至合法民宿住宿旅遊，就有機會抽中最大獎中華汽車油電車，還有加碼提供東南亞航線來回機票、大尺寸液晶電視機等獎品價值至少10萬元，歡迎遊客來桃園北橫、大龍門旅遊住宿抽大獎A好康。
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