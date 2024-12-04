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桃園市0至6歲兒事故傷害窒息比例佔第一 專家這樣提醒
桃園市事故傷害統計數據中，0至6歲幼兒於各項事故傷害所佔比例以窒息案件最高，也是嬰幼兒意外事故死亡最常出現的原因，因此提升家庭照顧者育兒知能，打造嬰幼兒居家安全環境是首要之務，桃園市婦幼發展局與財團法人靖娟兒童文教基金會攜手製作，預防嬰幼兒梗塞窒息安全指南，結合專業醫療與育兒專家的建議，幫助家長理解如何從飲食、玩具選擇、日常照護等方面降低嬰幼兒窒息風險。
嬰幼兒窒息風險多以誤食物品、異物梗塞、溢奶、脖子絞勒或面部遮掩口鼻等樣態發生，因此預防嬰幼兒梗塞窒息安全指南，設計涵蓋嬰幼兒生活中的食、衣、住、行、樂五大面向，提供實用的育兒建議，在餵食時，避免嬰兒進食過快或食用不易吞嚥的食物，並將家中小零件或配飾妥適收納盒中，玩具及用品選擇上，也要挑選符合安全標準，從而減少孩子因誤食導致窒息事故。
睡眠方面應保持嬰幼兒床面整潔，避免在睡床上放置毛毯、枕頭或玩偶等物品，家中環境應提高窗簾等拉繩高度，及嬰幼兒衣物或飾品應盡量避免繩類配戴，以免脖子纏繞。此外，指南內容包含應對窒息事件的急救步驟說明，幫助家長掌握拍背和施壓技巧，在面對突發情況時能及時有效地為嬰幼兒爭取救援時間，挽救寶貴生命。
預防嬰幼兒梗塞窒息安全指南將透過多管道發行，索取方式包含數位平台及實體發放，12月6日起家長可在桃園育兒資源網、靖娟基金會粉絲團與官方網站等網站閱覽及下載。實體指南將陸續於12月底前寄發至全市各托嬰中心、親子館及戶政事務所，總計發放約3萬分，期盼透過多元且全面的推廣方式，讓每位家長都能輕鬆獲得指南內容，為嬰幼兒的成長環境多一層防護。
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